مقديشو الصومالي خارج منافسات عربية السيدات

الشارقة 24:

استبعدت لجنة الإشراف والمتابعة الخاصة بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، صباح الثلاثاء، فريق مقديشو الصومالي من منافسات كرة السلة، وذلك لعدم أهلية الأوراق الثبوتية وقيد الجنسية لخمس من أصل لاعباته الستة المشاركات في النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، حتى 12 فبراير الجاري تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وقالت الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة إن: "اللجنة المنظمة العليا للبطولة أمهلت الفريق الصومالي ثلاثة أيام لتقديم الأوراق الثبوتية وقيد الجنسية، التي تؤكد جنسيتهم الصومالية، خصوصاً أن خمسة من أصل اللاعبات الستة، تم تسجيلهن قبيل انطلاق البطولة بجنسيتهن وجوازاتهن الأميركية كونهن من مواليد الولايات المتحدة الأميركية".

وأوضحت: "تحرص اللجنة المنظمة العليا على اتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الأندية العربية، إلا أننا في الوقت ذاته ملتزمين بتطبيق اللوائح والنظم الخاصة التابعة للاتحادين العربي والدولي، التي باتت تشترط اعتماد قيد الجنسية التي تعتبر الوثيقة الرسمية لاعتماد اللاعب بدلاً عن جواز السفر".

وأضافت: "مع استبعاد الفريق الصومالي سيتم شطب نتائجه، الأمر الذي لن يؤثر على ترتيب الفرق عقب اقتصارها على ستة بدلاً عن سبعة خصوصاً أن المسابقة تقام في دورها التمهيدي بنظام الدوري من مرحلة واحدة، يتحدد من خلاله هوية الفريقين المتأهلين إلى المباراة النهائية في 12 فبراير الجاري".