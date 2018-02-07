320 جواداً في انطلاقة بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز

الشارقة 24 - محمود علي:

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق الخميس، بنادي الشارقة للفروسية والسباق منافسات بطولة الشارقة الدولية الـ 18 لقفز الحواجز بنادي الشارقة للفروسية والسباق بمشاركة 320 جواداً يتنافس من خلال الفرسان على جوائز قدرها 860 ألف درهم.

وتقام البطولة تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

وتعتبر بطولة الشارقة الدولية من البطولات ذات فئة الثلاث نجوم حيث تقام بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

ويقام من خلالها أيضاً نهائي المجموعة الإقليمية السابعة للفئات السنية ولخيول القفز الصغيرة، بمشاركة فرسان وفارسات قفز الحواجز من 32 دولة خليجية وعربية وغيرها من الدول الأوروبية والآسيوية والأميركية.

وتشمل أشواط البطولة على 21 شوطاً تقام على مدى ثلاثة أيام بواقع 7 أشواط في كل يوم.

وتأتي بطولة الشارقة في نسختها الثامنة عشر بعد أسبوع من بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية من فئة الخمس نجوم وهي المرة الأولى التي تقام فيها بطولة لقفز الحواجز من الفئة الرفيعة على أرضية ميدان مغطى.

وتضمنت جولة ختام النسخة الـ 14 لبطولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم للقفز، في حين تشهد بطولة الشارقة المقبلة نهائيات دوليات قفز الحواجز لدول المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، والخاصة بالفئات السنية للفرسان الأشبال (10 ـ 14) سنة، والناشئين "الجونيورز" (14 ـ 18) سنة والفرسان الشباب (18 ـ 21) سنة.

لجان البطولة

يترأس الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق الرئيس الفخري للبطولة اللجنة العليا المنظمة، ويترأس الحدث الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ويدير البطولة سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية بمساعدة أشرف الليثي، ويترأس لجنة التحكيم الدولي خليل إبراهيم بمعاونة ستة محكمين دوليين بالإضافة إلى الحكم الدولي الأجنبي نجيب شامي مبعوث الاتحاد الدولي للفروسية إلى البطولة، ويضع تصميمات مسارات الأشواط الدولي الإيطالي أوليانو فيزاني بمساعدة خمسة مصممين دوليين، وحركة الفرسان والخيول على الميادين الرئيسة وميادين الإحماء يشرف على تسييرها وضبطها الدولي علي مهاجر بمساعدة ثمانية مشرفين دوليين.

رعاية الحدث

ترعى أشواط البطولة شركة لونجين الراعي الرسمي ومجلس الشارقة الرياضي، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وإسطبلات الشراع، ومصرف الشارقة الإسلامي، ومستشفى الشارقة للخيول، وقناة الشارقة الرياضية، ومجموعة المروان، وشركة كفالور، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمدينة الجامعية بالشارقة، ونادي الشارقة للسيارات القديمة، ونادي الشارقة للتراث وشركة الروابي، وسيصاحب البطولة فعاليات متنوعة أعدت لجمهور البطولة والأسر منها معرض لمستلزمات الفروسية وأزياء الفرسان والفارسات، وقرية تراثية، ومعرض للسيارات الكلاسيكية القديمة، ومطاعم متنوعة تلبي جميع الأذواق، وقسم خاص بألعاب وتسلية الأطفال وركوب خيول (البوني) مجاناً لهم وغيرها من البرامج والفقرات الترفيهية الممتعة لجمهور البطولة.