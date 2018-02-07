لجنة الحوكمة الخليجية لوزراء الشباب والرياضة تختتم اجتماعها التنسيقي

الشارقة 24:

اُختتم في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، الاجتماع التنسيقي برئاسة إبراهيم عبد الملك محمد رئيس لجنة الحوكمة التابعة لوزراء الشباب والرياضة لدول الخليج بمشاركة راشد إبراهيم المطوع عضو اللجنة ورئيس فريق الاستراتيجية والسياسات وممثلي الامانة العامة برئاسة الدكتور عادل الزياني رئيس قطاع الإنسان والبيئة في الأمانة العامة.

وقال إبراهيم عبد الملك بأن الاجتماع يأتي استكمالاً لتنفيذ لتوصيات أصحاب المعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون في الاجتماع 31 والذي عقد في البحرين في عام 2017 حيث تم العمل في هذا المشروع قبل سنة ونصف وذلك لإعداد خطة استراتيجية لأعمال لجنة وزراء الشباب والرياضة حيث انتهي الفريق من إعداد خطة استراتيجية متكاملة تم اعتمادها من قبل الوزراء خلال الفترة الماضية ولرغبة الأمانة في استكمال هذا المشروع تمت التوصية بتشكيل لجنة الحوكمة برئاستنا وعضوية ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تشكيلهم بمعرفة رئيس اللجنة وذلك لاستكمال المراحل اللاحقة خلال تنفيذ ومتابعة وتقييم الخطط الاستراتيجية في المجالين الشبابي والرياضي.

وأوضح رئيس لجنة الحوكمة بأن الاجتماع خرج بالعديد من التوصيات الهامة التي سيتم العمل على تنفيذها قريباً جداً مثل إعداد لائحة تنظيمية للجنة ووضع الموازنة الخاصة بها والبدء بتفعيل الخطط التشغيلية لكافة اللجان الفنية التابعة.

من جانبه أشار راشد إبراهيم المطوع رئيس فريق الاستراتيجية والسياسات وعضو لجنة الحوكمة بأن المشروع يعتبر نقلة في العمل الاستراتيجي الخليجي حيث مرّ بالعديد من المراحل بدأ بتنفيذ العديد من ورش العمل الخاصة بإعداد الخطط الاستراتيجية حيث أتت الورش ترجمة لتنفيذ توصية أصحاب السمو والمعالي في ضرورة إعداد استراتيجية علمية لأعمال وزراء الشباب والرياضة في دول مجلس التعاون الخليجي بطريقة تتماشى مع التوجهات السامية للقادة وتم عقد الاجتماعات التحضيرية والحلقات النقاشية لتنفيذ التوصية وتشكيل الفرق التنفيذية.

كما قام فريق العمل بإعداد السياسة الخاصة بإعداد الخطط الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها وتطويرها حيث تعتبر الأولى على المستوى الاستراتيجي الخليجي والتي تم اعتمادها من قبل أصحاب المعالي وتتضمن 12 محوراً لتنظيم آلية إعداد السياسة الاستراتيجية منها الأهداف والمعنيين المؤثرين في السياسة والارتباطات مع التركيز على آلية تطبيق السياسة وإجراءاتها مع شرح تفصيلي لآلية متابعة وتقييم وتطوير الاستراتيجية، علما بأن هذه السياسة كانت المدخل الرئيسي لتشكيل لجنة الحوكمة التي تعتبر الأولى على مستوى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.

واختتم المطوع تصريحه بأنه سيتم تحديد منسق استراتيجي لكل لجنة فنية في الأمانة العامة للتنسيق مع اللجنة العليا حول متابعة تنفيذ كل ما يتعلق بالخطط الاستراتيجية والتشغيلية للجان التابعة لوزراء الشباب والرياضة وجمع البيانات الخاصة بنتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية والتدقيق عليها كل بشكل دوري وحصر الوثائق والمستندات الخاصة بنتائج مؤشرات الاداء الاستراتيجية والتشغيلية، مشيراً بأن المرحلة القادمة ستستضمن العديد من المهام التي ستساهم بدون ادنى شك في تلبية تطلعات القيادات السياسية في الأمانة العامة التي لا تألوا جهداً في الدعم والرعاية والمتابعة للمجالين الشبابي والرياضي في دول الخليج.