اتحاد اللجان الأولمبية العربي يناقش في الشارقة واقع التحكيم الرياضي

الشارقة 24:

عقد اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، بالتعاون مع اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية، ورشة عمل "واقع ومستقبل التحكيم الرياضي بالرياضة العربية"، تطرقت إلى مناقشة أهم البنود والتشريعات الخاصة بالتحكيم الرياضي، وذلك على هامش فعاليات الدورة التي تستضيفها الشارقة، وتستمر منافساتها حتى 12 فبراير الجاري.

وحضر الورشة، الأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، والشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة لدورة الألعاب للأندية العربية، وعدد من رؤساء اللجان التحكيمية والفنية العرب، ومدراء الوفود العربية المشاركة في الحدث.

وقدّم الورشة دانيال بوكوتشي أحد مستشاري الأمين العام لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية، والدكتور عبد الله الحيان عضو محكمة التحكيم الرياضية الدولية، الذين تحدثوا عن أبرز التحديات التي تواجه هيئات التحكيم الرياضية العربية، ومستقبل التحكيم الرياضي العربي، كما جرى مناقشة أبرز الملامح القانونية للعمل التحكيمي على صعيد مختلف الرياضات، مستعرضين الخطّ الزمني لكبرى الأحداث الرياضية العالمية، والقوانين الخاصة والناظمة لعمل لجان التحكيم، والأسس التي تستند عليها محكمة التحكيم الدولية لقراراتها وبنودها.

واستهّل بوكوتشي الورشة بتقديم شروحات خاصة توضح كيفية العمل في محكمة التحكيم الرياضية الدولية، والإجراءات التي تتخذها بأشكالها العاجلة والقابلة للتأجيل والتداول، كما عرض المواد الخاصة والقوانين العامة، إلى جانب الحديث عن اختبارات الكشف عن المنشطات التي خضع لها العديد من اللاعبين العالمين المحترفين أبرزهم لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا، والتي تحرص المحكمة بقوانينها على التزام جميع اللجان الفنية في الأندية والفرق الرياضية أن تتقيّد بالقوانين الناظمة لتسيير البطولات تحت شعار اللعب النظيف.

وبدوره قدّم الدكتور عبد الله الحيان عضو محكمة التحكيم الرياضية الدولية استعراضاً للخط الزمني للحركة الأولمبية، متناولاً تاريخها ومؤسسها البارون بيير دي كوبرتان مؤسس الألعاب الأولمبية الحديثة، كما استعرض الميثاق الأولمبي الخاص الذي يشدد على قواعد الإلهام والعزم والمساواة والشجاعة والصداقة والتفوق، مقدماً شروحات مفصلة لهذه القيم، وتناول الحيان الحديث عن مبادئ الفكر الأولمبي والأساسيات الخاصة به التي يشكل الالتزام بها عاملاً ضرورياً للارتقاء بواقع المسيرة الرياضية.

واستعرضت الورشة مستقبل الهيئات التحكيمية والتي تنص في لوائح الانتساب لها على ضرورة ان يخضع المحكّم إلى برامج تدريبية وتطويرية خاصة تساهم في تحديد مستقبل الهيئات الرياضية، كما نصت على إيجاد صيغة تعاون مشترك بناء على أعلى المستويات مع محكمة التحكيم الرياضية الدولية.

كما تناولت الورشة المشاكل والتحديات التي تواجه هيئات التحكيم الرياضية، من خلال وجود نصوص قانونية مانعة من التحكيم في المسائل الرياضية في بعض الدول ما يؤدي إلى إطالة أمد النزاع والدخول في إجراءات طويلة أمام المحاكم، إلى جانب وجود تشريعات قانونية في بعض الدول تمنع من التحكيم في القضايا العمالية، وهل عقود اللاعبين تعتبر عقود مقاولة؟ وبالتالي يجوز النص على التحكيم في المنازعات الخاصة بها.

وقدمت في ختام الورشة حزمة من التوصيات والمقترحات التي تهدف إلى زيادة الاهتمام بواقع التحكيم الرياضي في الوطن العربي، حيث تم التأكيد على ضرورة أن تتمتع الطواقم التحكيمية بالأهلية العلمية والقانونية اللازمة والمطبقة في جميع أنحاء العالم.