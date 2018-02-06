"الشارقة الرياضي للمرأة" يستعيد لغة الانتصارات في سلة عربية السيدات

الشارقة 24:

استعادت سيدات نادي الشارقة الرياضي للمرأة نغمة الفوز، بتحقيقهن يوم الإثنين، انتصاراً عريضاً على فريق نادي مقديشو الصومالي "86-50"، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الثالثة من مسابقة كرة السلة، ضمن النسخة الرابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والمقامة حتى 12 فبراير الجاري، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وألحق سبورتينغ المصري الهزيمة الأولى بفريق نادي شباب الفحيص الأردني في ذات الجولة، عقب فوز المصريات بواقع "73-55"، ولتواصل لاعبات المواهب البحريني تألقهن بحصدهن العلامة الكاملة والفوز الثاني على التوالي، بعد تحقيقهن لانتصار عريض على فريق جدة يونايتد السعودي بنتيجة 92-47.

وبنتائج الجولة، تقاسمت أندية الشارقة الرياضي للمرأة، وشباب الفحيص الأردني صدارة الترتيب العام المؤقت برصيد خمس نقاط من حالتي فوز وهزيمة واحدة، وبفارق نقطة واحدة عن كل من المواهب البحريني وسبورتينغ المصري اللذين تقاسما المركز الثاني برصيد أربعة نقاط من حالتي فوز، لتتقاسم ثلاثة فرق المركز الخامس برصيد ثلاثة نقاط، مع الفتاة الكويتي المرتاح في هذه الجولة، بجانب مقديشو الصومالي، وجدة يونايتد السعودي.

سيدات الشارقة على إيقاعات النصر

عوضت سيدات نادي الشارقة لرياضة المرأة خسارتهن في الجولة الثانية أمام شباب الفحيص الأردني "70-66"، باستعادة صاحبات الضيافة إيقاعات النصر التي جاءت على حساب إلحاق الخسارة الثالثة بالوافد الجديد فريق مقديشو، في مباراة هيمنت خلالها لاعبات الشارقة على مجمل فترات المباراة، وانعكست على نيل الأفضلية المطلقة على نتائج المباراة الأربعة "24-10 و15-9 و25-14 و22-17".

وتألق لصاحبات الضيافة محترفات الفريق "كريما"، و"تيفاني كريستين" بتسجيلهما 28 و27 نقطة على التوالي، فيما لم يشفع للاعبة ارتكاز فريق نادي مقديشو بلقيس عبد الستار، حصد لقب أفضل مسجلة في المباراة برصيد 30 نقطة، بعد أن اكتفت زميلاتها في تسجيل 20 نقطة فقط.

الفحيص يفرط بالنتيجة وسبورتينغ يحسم الفوز

أهدر فريق شباب الفحيص الأردني فرصة تقدمه مع نهاية الشوط الأول بفارق أربعة نقاط وبنتيجة "29-25"، بعد شوط ثان عرفت من خلاله لاعبات سبورتينغ المصري كيفية استعادة زمام المبادرة، وتقليص الفارق ومن ثم العودة بالنتيجة وحسم المباراة لمصلحتهن بنيل المصريات الأفضلية في الفترتين الثالثة والرابعة بواقع "28-8 و20-18".

ويدين سبورتينغ المصري في انتصاره هذا إلى تألق لاعبة ارتكاز الفريق "منة الله محمد" بحصدها لقب أفضل مسجلة في المباراة برصيد 42 نقطة، فيما ذهب لقب أفضل مسجلة لفريق شباب الفحيص الأردني لمحترفته "ماركيل والكير" التي استطاعت أن تسجّل 15 نقطة.

القمة الخليجية بحرينية

وفي مباراة خليجية صرفة، أكدت لاعبات المواهب البحريني أحقيتهن كمرشحات بارزات على لقب مسابقة كرة السلة، بعد أن أحكمت فتيات البحرين قبضتهن على مجريات لقاء جدة يونايتد السعودي، عرفن من خلالها كيفية رسم طريق الانتصار العريض بفارق 55 نقطة، بنيلهن الأفضلية المطلقة في المراحل الثلاثة الأولى بواقع "31-8 و24-12 و28-16"، فيما اكتفت لاعبات جدة يونايتد في نيل أفضلية خجولة في الفترة الرابعة "11-9".

وبرع للفريق البحريني المحترفة الأميركية براندي رين "25 نقطة"، وصانعة الألعاب عائشة جامين "16 نقطة"، فيما حملت النقاط الـ 47 الكاملة لفريق جدة يونايتد، توقيع أربعة لاعبات فقط، مع كل من ديما حسان "13 نقطة"، وفدح بنت عبد الله 11 نقطة، والمحترفتين زايكا ميشيل، وأنديرا كالجو، بتسجيل كل منهن "10 نقاط".

ثلاث مباريات في الجولة الرابعة

وتستكمل يوم الأربعاء، مسابقة كرة السلة، وذلك بإقامة ثلاث مباريات لحساب الجولة الرابعة من الدور التمهيدي، تنطلق الأولى منها في تمام الثانية عشرة ظهراً وتجمع الفتاة الكويتي مع المواهب البحريني، على أن يلتقي في الثانية ظهراً فريقا شباب الفحيص الأردني وجدة يونايتد السعودي، وليسدل الستار في الرابعة عصراً عن مباريات الجولة بلقاء مقديشو الصومالي مع سبورتينغ المصري.