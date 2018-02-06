"الشارقة الرياضي للمرأة" يُحرج المحرق البحريني في طائرة عربية السيدات

الشارقة 24:

فاز فريق الشارقة الرياضي للمرأة على نظيره سيدات المحرق البحريني لكرة الطائرة، بنتيجة 3-2 بعد مباراة ماراثونية، من خمس أشواط ليضع في رصيده نقطتين غاليتين في اللقاء الذي جمع بينهما، يوم الإثنين، على صالة نادي الشارقة لرياضة المرأة، ضمن النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تقام برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

حسابات معقدة

أهمية المباراة بالنسبة للفريقين حتمت عليهما التعامل معها بجدية، فكانت البداية قوية وحازمة من الجانبين بعيداً عن فترات جس النبض المعتادة في مثل هذه المباريات التي تكون بنظام الدوري من مجموعة واحدة، الأمر الذي انعكس على أداء كلا الفريقين فكان شوطاً متكافئاً بالرغم من النتيجة النهائية التي كانت لمصلحة الشارقة الرياضي للمرأة 25- 19، إلا أن فريق سيدات المحرق البحريني كان نداً قوياً حتى الأنفاس الأخيرة.

تميز بحريني

ونسبة لتعقد حسابات سيدات المحرق البحريني، حال خسارتهم لهذه المباراة وهم الطامحون لبلوغ منصات تتويج النسخة الرابعة، بعد أن كانوا قريبين منها في النسخة الماضية وهو الأمر الذي حتم عليهم الفوز بالشوط الثاني لمضاعفة حظوظهم في خطف الثلاث نقاط من أمام فريق الشارقة وهو ما تحقق لهم وبفارق 10 نقاط بنتيجة 25- 15.

شوط التحضير

وتعادل الفريقان بشوط لكل منهما، ما أعاد المباراة لخط البداية الأول، إذ يلزم كل فريق الفوز بشوطين لأجل الظفر بالنقاط كاملة، وإلا فإن الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين من شأنه أن يحرم الفائز من النقطة الثالثة بحسب اللوائح الفنية للبطولة التي تعطي الفائز نقطتين والخاسر نقطة فكان أن نجح فريق المحرق في حسم الشوط لمصلحته، بعد مقاومة شرسة من فريق الشارقة الرياضي للمرأة بنتيجة 25–19، وهي نفس نتيجة الشوط الأول التي فاز بها فريق الشارقة.

شوط التحدي

ودخل الفريقان الشوط الثالث برؤية موحدة لأجل الفوز، إذ يسعى الشارقة لمنح نفسه فرصة ثانية من أجل إدراك التعادل، فيما استهلّ فريق سيدات المحرق الشوط بنفسية الفوز لحسم النتيجة وهو الأمر الذي جعل البداية متوترة بعض الشي، لأن الكل كان يرغب في الفوز بشدة لكن كانت بداية التسجيل من نصيب فريق سيدات المحرق الذي بدأ في توسعة الفارق عبر تصويبات اللاعبة نجلاء إبراهيم لكن ظل فريق الشارقة ملاحقاً لهن، ليقوم المدرب الفني بتهدئة الأمر عبر استخدام الوقت المستقطع الأول المخصص له في المباراة ليعود الشارقة باستراتيجية مغايرة من أجل تقليص الفارق، لكن لاعبات البحرين واصلن التميز والتسجيل 7-2، والفرق بات خمس نقاط، ثم 9- 7 ثم تعادلا، ليتواصل الأداء سجالاً نقطة هنا ونقطة هناك حتى نجح فريق الشارقة في حسم النتيجة لمصلحته 25-17 لتصبح النتيجة تعادل شوطين لكل فريق.

شوط الحسم

ولعب الفريقان شوطاً خامساً حاسماً لتحديد الفريق الفائز الذي سينال نقطتين، فيما سينال الخاسر نقطة واحدة، لذا حفل الشوط بالندية والقوة ووسط حماس جماهيري داعم للفريقين ترجمته اللاعبات إلى أداء قوي وروح معنوية عالية، انتزع الشارقة بطاقة الفوز في النتيجة النهائية التي حققها 15–12 لتكون نتيجة اللقاء 3-2.

الدفاع المغربي يكسب الفتاة الكويتي بثلاثة اشواط نظيفة

وبدوره نجح فريق الدفاع الحسني المغربي في انتزاع ثلاثة نقاط عبر فوز سهل على فريق الفتاة الكويتي بالأشواط (25-15 ثم 25- 18 ثم 25-16) في اللقاء الذي جمع بينهما على صالة نادي مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، في أول ظهور له في دورة الأندية العربية للسيدات في نسختها الرابعة.

أداء متقارب

واستهل الفريقان المواجهة بأداء متقارب وتعادلا في أول دقائق الشوط الأول 7-7 لكن لفتيات الكويت رأي آخر، حيث نجحن في التقدم بنتيجة 13-11 بفضل قوة إرسالهن، فيما اعتمدت فتيات المغرب على المناورات أمام الشبكة والتي تميزت فيها اللاعبة دوندي خديدياتو، التي قادتهن لتوسعة الفارق إلى 17-11 فكان (التايم أوت) بمثابة المنقذ لفتيات الكويت من تسديدات فتيات المغرب.

تراخي وتراجع

وبعد (التايم أوت)، نجحت فتيات المغرب في حسم الشوط لمصلحتهن 25- 15، وفي شوط اللعب الثاني بعد أن اطمأن فريق الدفاع الحسني المغربي على مجريات المباراة لصالحه بدء في الاستعراض وتقديم لمسات فنية جميلة والتنوع في الإرسال، لكنه خسر نقطة بسبب خطأ في الإرسال جعل النتيجة 8- 6، وتم تقليص الفارق وعادت فتيات الكويت للمباراة بقوة وباتت النتيجة 9-7 ثم 11- 8 ثم 12- 11 وبدأ المستوى الفني في التراجع وساد اللعب الارتخاء من الفريقين خاصة فريق الدفاع الحسني المغربي الذي أوضح أنه دخل الشوط الثاني وهو ضامن للفوز لتحسم لاعباته الشوط لمصلحتهن 25- 18.

جدية الفوز

وفي شوط اللعب الثالثـ استفادت لاعبات المغرب من تجارب الشوط الثاني والتراخي الذي كاد يفقدهن السيطرة على مجريات اللعب وفقدان النتيجة ولعبن بجدية ومسؤولية منذ صافرة البداية فكان التقدم السريع هو الحل لحسم المباراة في شوطها الثالث دون اللجوء إلى شوط رابع لتنجح اللاعبة محيسن الصياد عبر إرسالها القوي في توسعة الفارق منذ البداية الى 5- صفر، ثم 7– صفر، ثم 7-2، ثم تواصل الشوط سجالاً بندية واضحة لتصل النتيجة إلى 11-10 لمصلحة فتيات المغرب اللواتي نجحن في حسم الشوط والمواجهة لمصلحتهن بفضل تسديدات إيمان زروال صاحبة النقاط المسجلة الأعلى في المباراة والتي أنهت الشوط 25-16، ليكسب الدفاع المغربي المباراة بنتيجة 3- صفر.