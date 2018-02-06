فارسات الأردن ومصر يحرزن ذهبية قفز الحواجز في عربية السيدات

الشارقة 24:

هيمنت فارسات الأردن ومصر على ألقاب الفردي وفرق مسابقة قفز الحواجز التي أسدل الستار عنها، في اليوم الثالث من النسخة الرابعة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والمقامة حتى 12 فبراير الجاري، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

واستضاف نادي الشارقة للفروسية والسباق، منافسات قفز الحواجز التي ذهب لقب شوطها الترحيبي (فئة الـ 100سم)، البالغ إجمالي جوائزه 50 ألف درهم للفارسة الأردنية ليان المومني، قبل أن تتمكن المصرية فرح مصطفى من حسم لقب شوط الجائزة الكبرى البالغ إجمالي جوائزه المالية 75 ألف درهم، وليذهب كأس الفرق إلى فارسات نادي الجواد العربي من المملكة الأردنية الهاشمية، ولتحتل فارسات الإمارات المركزين الثاني والثالث، ممثلةً بفارسات نادي الشارقة الرياضي للمرأة في مركز الوصيف، وفارسات نادي الشارقة للفروسية والسباق في المركز الثالث.

وعقب انتهاء المنافسات، توج الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية، برفقة الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة في الدورة عضو مجلس اللجنة الوطنية الأولمبية البحرينية، وعبد اللطيف الحمادي مدير العلاقات العامة في مؤسسة اتصالات، والدكتور عبد العزيز المهيري أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسعادة ندى عسكر النقبي نائب رئيس اللجنة التنظيمية العليا للدورة، بتتويج الفارسات الفائزات بالمراكز الأولى في مسابقة قفز الحواجز، لفردي الشوطين الترحيبي والجائزة الكبرى، وتتويج الفرق.

الأردنية المومني تحسم الترحيبي

استهلت مسابقات قفز الحواجز بالشوط الترحيبي الذي أقيم على ارتفاع حواجز تراوح بين 90 و100 سنتيمتر وبلغت إجمالي جوائزه 50 ألف درهم، وشهد تنافساً بين 20 فارسة، عرفت 12 منهن كيفية بلوغ شوط التمايز والختامي، ونجحت فارسة نادي الجواد العربي الأردني ليان المومني على صهوة جوادها "كسينغير" في قطع مسار الشوط دون أخطاء وتسجيل الزمن الأسرع البالغ 33 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية وحسم المركز الأول والفوز بذهبية الشوط الترحيبي والجائزة المالية المخصصة للمركز الأول البالغة 12 ألفاً و500 درهم.

فيما عاد المركز الثاني للفارسة الإمارتية ميثاق الهاجري على صهوة الجواد "بيليز" بقطعها مسار شوط التمايز دون أخطاء وبزمن بلغ 35 ثانية ما أهلها لحصد الميدالية الفضية وجائزة هذا المركز البالغة 10 آلاف درهم، وليذهب المركز الثالث للفارسة الإماراتية كنة الهاشمي على صهوة الجواد "كامبيانا"، بقطعه أيضاً مسار شوط التمايز دون أخطاء ولكن بزمن بلغ 35 ثانية و26 جزءاً من الثانية، لتحصل على الجائزة المالية المخصصة للمركز الثالث البالغة سبعة آلاف و500 درهم.

مصر تحقق الجائزة الكبرى

واصلت الإثارة طريقها نحو شوط الجائزة الكبرى الذي بلغت إجمالي جوائزه 75 ألف درهم، وجرت منافساته على ارتفاع حواجز تراوح بين 120 و125 سنتيمتراً، وتنافس في جولته الأولى 11 من نخبة الفارسات العرب، قبل أن تحجز 10 منهن مقعدهن إلى شوط التمايز الذي عرفت من خلاله الفارسة المصرية فرح مصطفى على صهوة الجواد "كوابيتولا" طريق قطع مسار الشوط من دون أخطاء وبزمن بلغ 39 ثانية و10 أجزاء من الثانية في انتزاع الميدالية الذهبية والجائزة المالية المخصصة للمركز الأول البالغة 20 ألفاً و625 درهماً.

وفي الوقت نفسه، حرم فارق الثانيتين الفارسة الأردنية الأولمبية سارة العرموطي على صهوة الجواد "طوكيو" حصد مركز أفضل من الثاني والميدالية الفضية، بعد أن اكتفت العرموطي في قطع مسار شوط التمايز "الجائزة الكبرى"، من دون أخطاء وإنما بزمن بلغ 41 ثانية و17 جزءاً من الثانية الذي أهلها لاحتلال المركز الثاني وحصد الجائزة المالية المخصصة لهذا الشوط والبالغة 15 ألف درهم، ليذهب المركز الثالث للفارسة الإماراتية إيمان المهيري على صهوة الجواد "دوغارا" وذلك بسجلٍ خالٍ من الأخطاء وبزمن بلغ 41 ثانية و30 جزءاً من الثانية، لتحصد المهيري الميدالية البرونزية والجائزة المخصصة لهذا المركز البالغة 11 ألفاً و250 درهماً.

فارسات الأردن يتوجن بذهب الفرق

وأسفرت إجمالي نتائج الشوطين الترحيبي والجائزة الكبرى، عن منح فارسات نادي الجواد العربي من المملكة الأردنية الهاشمية جائزة المركز الأول في مسابقة الفرق ليحصدن الميدالية الذهبية، فيما جاءت فارسات نادي الشارقة الرياضي للمرأة في المركز الثاني وتقلدن الميداليات الفضية، لتواصل فارسات الإمارات تألقهن بالذهب في أخر عتبات منصات التتويج لفارسات نادي الشارقة للفروسية والسباق اللواتي توجن بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.