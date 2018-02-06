نادي الشارقة الرياضي للمرأة يحصد ذهبية وبرونزية فردي القوس والسهم

الشارقة 24:

حققت سمية المنصورية لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ذهبية القوس والسهم فئة الفردي متفوقة على اللاعبة البحرينية سارة مرزوق بواقع 6 نقاط مقابل 4، في نهائي المنافسات التي اختتمت يوم الإثنين، لتتواصل إنجازات النادي الإماراتي على صعيد مختلف منافسات النسخة الرابعة لدورة الأندية العربية للسيدات، ليضم إلى سجلّه ميداليتين ملونتين ضمن منافسات اللعبة، في الحدث الرياضي الأبرز الذي يحظى برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت شعار "العالم ملعبك. شاركوها لحظات الفوز"، في الفترة من 2 وحتى 12 فبراير الجاري.

ونجحت لاعبة الإمارات في المباراة النهائية من تحقيق النتيجة الأفضل والفوز في النهائي على اللاعبة البحرينية بواقع 6-4، وذلك بعد منافسة ساخنة خاصة أن كلتا اللاعبتين تأهلتا للدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة، وعلى صعيد المركزين الثالث والرابع استطاعت اللاعبة الإماراتية نورة هارون من تعويض خروجها من النصف نهائي وانتزاع العتبة الأخيرة من منصات التتويج والحصول على الميدالية البرونزية بفوزها في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع على البحرينية مريم فريد جابر بواقع 6-2 خصوصاً إن كلتا اللاعبتين اكتفت بنتيجة الـ 5 نقاط في مربّع الذهب.

وعلى صعيد الفرق، عوّضت سيدات البحرين البحريني باقتناصهن الميدالية الذهبية في فريق تكوّن من سارة عبد الرحمن مرزوق ومريم فريد الجابر ومريم عيسى عنبر بفوزهنّ في النهائي على لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة بواقع 5-4، لتكتفي الإماراتيات بالفضية خاصة إن لاعبات الإمارات أهدرن فرصة حصدهن في الدور التمهيدي للنتيجة الأعلى بواقع 1449 نقطة، مقابل 1329 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث للإمارات أيضاً عبر لاعبات نادي العين للألعاب الرياضية، من خلال الشقيقتين عالية وغالية بدر البلوشي، واللاعبة ضحى أحمد الشامسي.