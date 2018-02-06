نادي الثقافة والشطرنج للفتيات بالشارقة يحتفي بلاعباته المتوجات بالذهب والفضة

الشارقة 24- محمود علي:

واصلت لاعبات نادي الثقافة والشطرنج للفتيات بالشارقة تألقهن في مختلف البطولات الدولية والعربية، وذلك عقب حصولهن على ميداليتين ذهبية وفضية ضمن منافسات الأولمبياد العربي للشطرنج، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة والذي يستضيفه نادي الشارقة الثقافي للشطرنج خلال الفترة من 26 يناير حتى 14 من فبراير الجاري ، وبمشاركة 250 لاعباً ولاعبة من 17 دولة عربية هي الإمارات، السودان، العراق، لبنان، فلسطين، اليمن، السعودية، الكويت، عمان، البحرين، تونس، المغرب، الأردن، ومصر والصومال والجزائر وليبيا.

وحققت اللاعبتين فاطمة سيف فهد آل علي وعائشة سرحان المعيني ميداليتين خلال منافسات البطولة، حيث توجت فاطمة سيف آل علي بالمركز الأول والذهبية لفئة 12 سنة، فيما حلت عائشة سرحان المعيني في المركز الثاني ونالت الميدالية الفضية لفئة تحت 16 سنة.

وأقام النادي حفلاً للاعبتيه تقديراً لهم على ما حققوه من إنجاز في الأولمبياد العربي، ليكون حافزاً لهم ودافع من أجل الفترة المقبلة، موجهاً الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي لدوره الكبير في دعم لاعبات النادي في البطولة وغيرها من البطولات، ما يؤكد دوره الريادي والهام في الوقوف بجانب أندية الإمارة الباسمة من أجل تحقيق أفضل النتائج والبطولات.

وأكدت كريمة المعيني رئيس مجلس إدارة نادي الثقافة والشطرنج للفتيات بالشارقة، أن اللاعبتين تمكنتا من تشريف النادي في البطولة الأوليمبية وأمام نخبة من أفضل الأساتذة في اللعبة، وحصدتا الذهبية والفضية.

وأهدت المعيني إنجاز اللاعبتين إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤكدة أنه لولا دعم سموه للنادي لما تألقت اللاعبات وحقق الذهب والفضة في البطولة التي تضم خيرة اللاعبين من مختلف الدول العربي.

وأكدت المعيني أن النادي يعمل دائماً على كشف مزيد من المواهب للاعبات الإماراتيات من أجل رفع اسم الدولة والنادي في مختلف البطولات والمحافل المحلية والدولية.

ودعت رئيس مجلس إدارة نادي الثقافة والشطرنج بالشارقة جميع لاعبات النادي إلى مواصلة التميز والتألق والتدريب المستمر من أجل تقديم أفضل ما لديهن.

من جانبها أثنت خولة السركال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الثقافة والشطرنج للفتيات بالشارقة على ما حققته اللاعبتين مؤكدة أنه فخر للنادي ولجميع زملائهن.

من جانبها عبرت اللاعبة فاطمة سيف فهد عن سعادتها بما حققته بالحصول على المركز الأول والذهب في الأولمبياد العربي للشطرنج، مؤكدة أنها دائماً ما كانت تطمح للحصول على الألقاب في كافة المشاركات.

فيما أكدت زميلتها عائشة سرحان المعيني أن حصولها على المركز الثاني والميدالية الفضية هو خطوة للأمام من أجل مزيد من الخبرة والعمل على تطوير الأداء للوصول لأفضل نتيجة في كافة المشاركات المقبلة.