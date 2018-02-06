شخصيات رياضية ومجتمعية تشيد بفعاليات "عربية السيدات 2018"

الشارقة 24:

أكدت شخصيات مجتمعية ورياضية بارزة على الدور المحوري الذي تلعبه دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات على صعيد تطوير واقع الرياضة النسوية في المنطقة، حيث تواصلت ردود الفعل الواسعة التي تشيد بالمستويات الفنية والتنظيمية التي تشهدها فعاليات الدورة التي تقام في الشارقة، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت شعار "العالم ملعبك.. شاركوها لحظات الفوز"، حتى 12 من فبراير الجاري.

عبد الملك جاني: تجمع مميز

وقال العميد عبد الملك جاني، مدير الأكاديمية الوطنية الأولمبية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن استضافة الشارقة للدورة في عامها الرابعة بهذا المستوى التنظيمي الرائع، يؤكد قدرة دولة الإمارات وأبنائها على تنظيم واستضافة أكبر البطولات، إذ أن الإمارة الباسمة أطلقت بهذه الدورة نجمة أضاءت سماء الوطن العربي بما تجسده من تجمع راق يقوي العلاقات والروابط بين الرياضيات العربيات، ويتيح لهن فرص تطوير وصقل مستوياتهن المهارية وقدراتهن البدنية بما يسهم في إعدادهن لتمثيل بلادهن في الاستحقاقات الأولمبية".

وأضاف مدير الأكاديمية الأولمبية الوطنية الإماراتية: "عربية السيدات" تجمّع مميز أسهمت في سدّ فراغ موجود بعد توقف الدورة العربية، وأتمنى ألا تسيّس الرياضة فيجب أن تبتعد تماماً عن مجالات السياسة، كونها تصلح ما تفسده السياسة، والشعوب العربية دائما متعطشة للتلاقي والتقارب من خلال مثل هذه التجمعات الرياضية التي توطد العلاقات والوشائج بين الأشقاء، ونشكر اللجنة المنظمة للدورة وكل أصحاب الجهود المخلصة الذين أخرجوا هذا العرس بمستوى تنظيمي مشرّف".

وتابع جاني "تحقق الدورة أيضاً إضافة هامة جداً تتمثل في أنها تعتمد تسعة ألعاب للتنافس منها سبعة فردية وهذا يتيح الفرصة لإظهار مواهب وإعدادها للحلم الأولمبي الإماراتي من خلال التنسيق والاهتمام بالألعاب الفردية من الهيئة العامة لرعاية الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية لقناعتها بأهمية الارتقاء بالألعاب الفردية باعتبارها حاصدة الميداليات في دورات الألعاب الأولمبية".

خالد آل حسين: تطور مستمر

قال خالد آل حسين، مدير إدارة الشؤون الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، عضو اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، عضو لجنة الإشراف والمتابعة: "الدورة تتطور باستمرار منذ النسخة الأولى التي شملت 5 ألعاب وفي هذه النسخة الرابعة وصلنا لتسع ألعاب و67 فريقاً من 16 دولة، فهذا الخط التصاعدي السليم للدورة الوحيدة على مستوى الوطن العربي التي يوجد فيها لجنة للتطوير وتقيس مستوى رضا كل المشاركين من لاعبين وأجهزة إدارية وفنية والجمهور ونأخذ عينات من كل الدول المشاركة، وبعد كل نسخة نقوم بمراجعة الملاحظات ونرى فرص التطوير ونرفع تقريرنا للجنة العليا للبت في الملاحظات".

وأضاف "منذ بداية الدورة تحرص اللجنة المنظمة على تطبيق كافة المعايير العالمية، فاللوائح متوافقة مع القوائم الدولية، كما أن تشكيل اللجان يكون من اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، بينما اللجنة العليا فقط تشكل من الشارقة".

وعن أبرز المكاسب قال "استمرار الدورة للمرة الرابعة رغم الظروف الموجودة في بعض الدول العربية، إنجاز بالتأكيد ودليل على أنها ولدت لتطور النسخة تلو الأخرى، وهذا بفضل رعاية حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، فاهتمام سموها هو سبب رئيسي في استمرارها فبعد انتهاء كل دورة تبدأ في متابعة الدورة التالية، كما توجد حملات ترويجية من قبل الأخت ندى النقبي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة رئيسة اللجنة التنفيذية للدورة، حيث تقوم بالترويج للدورة في دول عربية كما روجت للدورة في لندن للتعريف بالدورة على المستوى العالمي".

وأضاف: "اليوم نشهد عدم حضور الدورة العربية التي ساهمت الظروف الحالية التي تشهدها البلاد العربية في خفوت نجمها، ولا توجد جهة جادة في الحفاظ على إقامتها بشكل مستمر، لذلك أصبحت "عربية الشارقة" هي الدورة الأولى من نوعها التي تستقطب هذا التجمع الرياضي النسائي الكبير، ويوجد توسع مستمر وزيادة في حجم المشاركة، وهذا العام مثلت مشاركة الصومال وجيبوتي اضافة هامة، وكان اللافت هذا العام مشاركة السعودية بوفد رياضي وإداري كبير واللاعبات أظهرن مستويات طيبة في المنافسات مما يعكس حجم الاهتمام بالرياضة النسائية السعودية، والدورة ستستمر في التطور وهناك جديد سيظهر في النسخة الخامسة القادمة".

عائشة الخاجة: رعاية مثالية

وقالت المستشارة التربوية عائشة سيف الخاجة، الأمين العام السابق لمجلس الشارقة للتعليم، الحائزة على جائزة خليفة للمعلم، وجائزة محمد بن راشد للإدارة العربية المتميزة لفئة المرأة العربية الإدارية المتميزة، وجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، عن الدورة بقولها "في البداية أود أن أتقدم بأسمى معاني الشكر والعرفان إلى حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، التي أولت الدورة رعاية مثالية ومتكاملة لتغدو ملتقى فريد من نوعه يغرس القيم ويطور قدرات الرياضيات العربيات".

وتابعت: "أهدت سموها للعرب من خلال إيجاد هذه الدورة ملتقى مميزاً وفريداً يحمل رسالة إنسانية نبيلة، في حث الرياضيات على التحلي بالقيم والأخلاق من خلال قواعد المشاركة التي تشدد على اللعب النظيف وحظر تناول المنشطات والالتزام بالحفاظ على البيئة وهذه كلها قيم إنسانية راقية تجعل من الرياضة ساحة لتهذيب النفس والرقي بالإنسان".

وأضافت الخاجة: "إنّ دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تحتضنها وتنظمها الشارقة في نسختها الرابعة هذا العام، تحمل أبعاداً تربوية ذات فوائد عظيمة فهي إلى جانب مردودها الإيجابي على المشاركات من النواحي الرياضية تعزز وتنشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة من أجل الحفاظ على الصحة وبناء الشخصية بناءً متوازناً من النواحي النفسية، فضلاً عن غرس القيم التربوية فيما يتعلق بالتحلي بالأخلاق والروح الرياضية وقواعد التنافس الشريف التزاما بها من جميع المشاركات في المنافسات".

وتابعت: "من خلال النقل المباشر للمنافسات عبر قناة الشارقة الرياضية، نلاحظ التميز الرياضي ماثلاً للعيان من خلال أداء اللاعبات على مستوى كل الألعاب المعتمدة بالدورة، ومن حقنا أن نفخر بوطننا ونهنئ أنفسنا باستضافة وتنظيم بلادنا في "الإمارة الباسمة" محفل رياضي نسائي عربي بهذا الحجم ليؤكد حرص قادتنا على تمكين المرأة في كل ميادين الحياة ومنحها الفرصة كاملة لإبراز قدراتها ومواهبها في ساحة التنافس الشريف، كما نهنئ جميع الرياضيات، فالكل فائز في حدث برعت اللجنة المنظمة في إخراجه بهذه الصورة المشرفة".