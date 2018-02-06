مواجهات حاسمة شهدتها انطلاقة منافسات كرة الطاولة في عربية السيدات 2018

الشارقة 24:

انطلقت صباح الإثنين، منافسات بطولة كرة الطاولة للفرق، على صالة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، فرع الحزانة، والمقامة ضمن فعاليات النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تحظى برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت شعار "العالم ملعبك.. شاركوها لحظات الفوز"، في الفترة من 2 وحتى 12 فبراير الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة خمسة فرق وهي نادي مؤته الأردني وصيف البطولة الماضية ونادي الفتاة الرياضي الكويتي، ونادي جدة الأخضر السعودي، ونادي البحرين البحريني، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة، الذين يتنافسون فيما بينهم على نيل بطاقة الترشّح للمباراة النهائية المؤهلة لانتزاع لقب المنافسة.

سيدات الأردن يتسلّمن زمام المنافسة ويحرزن ثلاثية الافتتاح

وفي أولى مباريات البطولة التي جمعت بين فريقي نادي مؤتة الأردني، ونادي جدة الأخضر السعودي، تمكن وصيف البطولة الماضية فريق نادي مؤتة الأردني من تحقيق الفوز (3\0) بعد مباراة تسيدتها سيدات الأردن، حيث جاءت نتائج المواجهات كالتالي:" فوز اللاعبة الأردنية لمياء يوسف على نظيرتها ميسون عبد القادر الصويغ بثلاثة اشوط نظيفة دون ردّ بنتيجة (11\3) و(11\5) و(11\5).

وفي لقاء جمع الأردنية براء محمد، مع السعودية عزيزة سمير نظمي فازت اللاعبة الأردنية بثلاثة أشوط نظيفة بواقع (11\7) و(11\5) و(11\5)، فيما جمع اللقاء الثالث بين اللاعبة الأردنية سوار يوسف، مع السعودية رحاب صلاح الدين، بثلاثة أشوط دون رد (11\0) و(11\0) و(11\0) لتفرض سوار سيطرتها على اللقاء وتؤكد حضور سيدات الأردن للمنافسة على ذهبية اللعبة.

وجمعت المباراة الثانية كلّ من فريقي الفتاة الكويتي، والبحرين البحريني، حيث تمكنت لاعبات الكويت من الفوز بالمباراة (3\0) بعد تقديمهنّ لمستويات متكافئة تميزت بالندية والإثارة خاصة باللقاء الأول الذي جمع بين الكويتية منوة ماجد الشمري، والبحرينية مريم يوسف القاسمي، الذي انتهى بثلاث مجموعات لمجموعتين لصالح سيدات الكويت، وجاءت الأشواط كالتالي (11\8) و(8\11) و(9\11) و(11\3) و(11\6) لصالح منوة.

فيما فازت الكويتية مريم سليمان البارون على البحرينية حصة خالد الزياني بثلاثة أشواط نظيفة (11\5) و(11/7) و11\7) لتتبعها لاعبة الفتاة الكويتي شيخة الحمد بالفوز على البحرينية مريم خميس البلوشي بثلاثة أشوط نظيفة كالتالي (11\8) و(11\9) و (11\7) في لقاء ممتع حظي بتفاعل كبير من الجمهور.

فوز الشارقة وتخلّف جيبوتي

وبالمباراة الثالثة والتي كان من المقرر أن تجمع بين فريق نادي الشارقة الرياضي للسيدات وفريق نادي جامعة جيبوتي فاز فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة بشكل تلقائي بعد تخلف فريق جيبوتي عن صالة اللعب للمدة القانونية ليعلن حكم اللقاء فوز الشارقة (3\0).

ومن جانبه أكد المدير الفني لفريق نادي مؤتة الأردني، يوسف سعد أن فريقه جاء من أجل المنافسة على لقب البطولة وحصد لقبها، خاصة وأن هذه هي المشاركة الثانية للفريق بالبطولة، حيث كان قد حل وصيفاً للبطولة الماضية خلف الفريق اللبناني نادي الندوة القماطية، الذي لم يشارك بالبطولة هذا العام.

وأشار المدير الفني للنادي الأردني إلى أن البطولة ستشهد منافسة بين لاعبات الأردن، والكويت، والبحرين، والشارقة، واللقاءات بينهم ساخنة ومن المتوقع أن يكون الصراع على اللقب، مشيراً إلى أن أعين اللاعبات تنصبّ على إحراز ذهبية المنافسة، وتوجه يوسف سعد بالشكر والتقدير للجنة المنظمة للبطولة على حسن الاستضافة والتنظيم متمنيا استمرارية إقامتها لما تحققه من أهداف كبيرة لرياضة المرأة العربية.

مؤتة يخطف ثلاث نقاط من الفتاة الكويتي بثلاثية دون ردّ

وواصل فريق نادي مؤتة الأردني تألقه ونجح في حسم لقائه الثاني بالبطولة أمام فريق نادي الفتاة الكويتي بالفوز (3\0) بعد مباراة قوية امتازت بالإثارة والندية، حيث استطاعت لاعبات مؤتة الاردني أن يحسمن المباراة ويؤكدن على سعيهن لحصد ذهبية البطولة، حيث فازت براء محمد بأولى مبارياته على اللاعبة الكويتية مريم ميسون (بثلاث مجموعات دون رد علي النحو التالي (11\8) و(11\4)و(11\4) وفازت سوار يوسف على منوة الشمري بثلاثة أشواط دون رد وجاءت علي النحو التالي (11\5) و (11\6) و(12\10) وفي المباراة الثالثة والذي جمعت بين تيماء يوسف وشيخة الحمد وانتهي بفوز تيماء بثلاثة مجموعات لواحدة وجاءت كالتالي (11\4) و(6\11) و(11\5) و(11\9).

الشارقة يواصل مشوار التألق ويتغلّب على جدة السعودي بثلاث جولات دون ردّ

وفي ثاني المباريات بالفترة المسائية التي جمعت بين فريقي نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ونادي جدة الأخضر السعودي حقق فريق الشارقة فوزه الثاني بتغلبه (3\0) حيث فازت ميساء نادر علي ميسون الصويغ بثلاثة أشوط نظيفة (11\4) و(11\5) و(11\2) وفازت نورة المازمي علي عزيزة سمير بثلاثة أشواط نظيفة كالتالي (11\3) و(11\8) و(11\2) وبلقاء حصة المزروعي من الشارقة مع رحاب صلاح الدين فازت حصة بثلاثة اشواط نظيفة كالتالي (11\0) و(11\0) و(11\0).

وباللقاء الثالث والأخير فاز فريق نادي البحرين علي فريق جامعة جيبوتي (3\0) لتخلفهم عن اللقاء، وطبقا لجدول البطولة فقد خلت الفرق المشاركة بالأمس لراحة على أن تستأنف المباريات اليوم على فترتين صباحية ومسائية.