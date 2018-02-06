فريق شباب اليد بنادي الشارقة يتوج بلقب السوبر

الشارقة 24 - محمود علي:



توج فريق نادي الشارقة بطلاً لكأس سوبر شباب كرة اليد، بعدما فاز على شباب الأهلي 24- 20 في المباراة النهائية التي أُقيمت بينهما مساء الإثنين بصالة نادي اتحاد كلباء الرياضي.



وعقب المباراة قام محمد الحوسني عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، ومحمد عبيد الحصان نائب رئيس إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة وفهد سعيد راشد عضو مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، بتتويج شباب الملك بالكأس والميداليات الذهبية.



وأنهى فريق شباب "الملك" الشوط الأول متقدماً 13 - 9، وتعادل الفريقان في الشوط الثاني 11- 11 لتنتهي المباراة بفوز الشارقة بنتيجة 24– 20.



يذكر أن شباب الشارقة تُوج بدرع دوري الشباب للموسم 2017-2018، ونجح في حسم كأس السوبر ليضيف اللقب الثاني له هذا الموسم.