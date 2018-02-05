"الشارقة الرياضي للمرأة" يفوز على صحار العُماني بثلاثية نظيفة

الشارقة 24:



خرج فريق الكرة الطائرة لنادي الشارقة الرياضي للمرأة، بالعلامة الكاملة مستحوذاً على ثلاث نقاط افتتح بها رصيده في مستهل منافسات الكرة الطائرة، حيث أحرز فوزاً صعباً على فريق صحار العماني بنتيجة 3- صفر، في لقاء جمعهما على أرضية صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من دورة الأندية العربية للسيدات، التي تحظى برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.



بداية متكافئة



وجاءت المباراة متكافئة في شوطها الأول، حيث كانت النتيجة متقاربة والفارق بسيط لمصلحة الشارقة الرياضي للمرأة 12- 10، وهي نتيجة انعكست إيجاباً على سير المباراة ليتقاسم الفريقان الندية، حيث شكّلت اللاعبات الأجانب في صفوف كلا الفريقين علامة فارقة في الأداء، حيث أسهمت المحترفتان "نوريس"، و"ماريس" في تقدم صفوف الشارقة، كما كانت البرازيلية "نتاليا" مصدر قوة لفريق صحار العماني لينتهي اللقاء لمصلحة فريق الشارقة الرياضي للمرأة بنتيجة 25- 18.



شوط ثاني



وحضر الفريقان إلى شوط اللعب الثاني بروح معنوية عالية لمواصلة التميز خاصة فريق الشارقة الرياضي للمرأة الذي كسب الشوط الأول في محاولة منه لإضافة فوز ثاني ليسهل من مهمته في الشوط الثالث لكسب النتيجة النهائية بثلاثة اشواط نظيفة، الأمر الذي يؤهله للظفر بالثلاثة نقاط كاملة حسب اللوائح الفنية للبطولة، لكن فريق صحار العماني كان له رأي آخر، حيث تعادل مع سيدات الشارقة في نصف الشوط الثاني 10-10 ثم 11-11، ثم 12-12 لكن الشارقة كان له رأي مغاير في النهائية ليحسم الشوط لمصلحته بنتيجة 25-14.



شوط الحسم



ودخل فريق الشارقة الرياضي للمرأة إلى منافسات الشوط الثالث والحاسم بأريحية بعيداً عن الضغوط بعدما كسب الشوطين الاول والثاني، وهو الأمر الذي انعكس ثقة كاملة على أداء اللاعبات وسط متابعة وتوجيه مباشر من المدربة سيزارا، التي كانت تترجم رؤية المدرب عصام عبد المعطي التي أثمرت عن أداء متوازن، لكن فريق صحار لم يكن صيداً سهلا فقاسم الشارقة الندية والتسجيل، ولم يكن الفارق يتعدى نقطة إلى نقطتين في معظم الدقائق الأولى منه، لكن الشارقة الرياضي للمرأة نجح هذه المرة في توسعة الفارق إلى 9-4 ليواصل تألقه ويصل الى نتيجة 14- 4، ويختم المطاف في حسم الشوط وبصعوبة لمصلحته 25- 12، لتنتهي النتيجة بفوز مستحقّ بثلاثة أشواط دون ردّ، ويكسب أول ثلاثة نقاط في رصيده.