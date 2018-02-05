الوصل يخطف ثلاث نقاط ثمينة ويعرقل تقدم سيدات المحرق البحريني

الشارقة 24:

تمكن فريق سيدات الوصل لكرة الطائرة من انتزاع فوز ثمين على فريق سيدات المحرق البحريني، أمس الأحد، متفوقاً عليه بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع بينهما على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ضمن فعاليات النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تحظى برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

سيطرة وصلاوية

ومع انطلاقة صافرة البداية، فرضت سيدات الوصل إيقاع سيطرتهن على مجريات اللقاء، ولم تجد لاعبات الوصل أي صعوبة تذكر في التقدم، ليتفوقن بفارق جيد وصل إلى 14 - 8 في دقائق المباراة الأولى، حيث ظهرت سيدات المحرق بمستوى مغاير للتوقعات التي جعلت من المواجهة نهائي مبكر في البطولة، نظراً للأسماء اللامعة التي يضمّها الفريق في صفوفه بقيادة اللاعبة البحرينية هاجر عبد الرحمن الأنصاري والبرازيلية لاكنا.

صحوة بحرينية

وفي صراعٍ على التقدّم، حاولت سيدات المحرق تقليص الفارق بوصولهن للنقطة التاسعة، لكن كان لسيدات الوصل الكلمة الفصل عن طريق اللاعبة الأميركية المتميزة "أمبر" التي أوصلت فريقها إلى بوابة النقطة 19 ثم 24 – 12 ليبقى الفارق ثابتاً، حتى نهاية الشوط لمصلحة الوصل بنتيجة مريحة 25- 12.

سيناريو متكرر

وحمل شوط اللقاء الثاني نسخة مكررة من سيناريو الشوط الأول، إذ فرضت سيدات الوصل هيمنتهن بالكامل على مجريات الوقت منذ بدايته إذ كان الفارق 4 نقاط ثم ارتفع حتى وصل 6- 3 ثم 7-3 بفضل إرسال أمبر القوي الذي ينطبق عليه مقولة "لا يصد ولا يرد"، ليشهد بعدها الشوط تقدماً ملحوظاً لسيدات البحرين ليقلصن الفارق إلى 14 -12، ما يعكس التطور الملحوظ في أداء لاعبات المحرق، الذي حوّل مجرى اللقاء لتتقاسم السيدات الندية بدلا من سير المباراة في اتجاه واحد.

تقدم بحريني

وبمثابة الانقلاب على مجريات اللقاء، جاء أول تقدم لسيدات المحرق بنتيجة 20-18، ثم تلاه 21-20 ليستم الإيقاع بحرينياً، ويتصاعد بوتيرة منتظمة بنتيجة 22-20 ثم 23 -20 ثم 23 -21 ثم 23-22 ثم 23-23، لينجح بعدها فريق الوصل في معادلة النتيجة، لكن عاد المحرق ليضرب من جديد متقدماً بنتيجة 24-23 ثم تراجع الحكم عن احتساب نقطة للوصل لينهي الشوط لمصلحة سيدات المحرق البحريني 25-22.

أشواط حاسمة

وحمل الشوط الثالث وتيرة منتظمة بين الفريقين الذين تبادلوا الأدوار في التقدم، ليستفيد الوصل من مخالفة مدرب فريق المحرق ويتقدم 10 – 6، لتتواصل بعدها موجة التقدم بأريحية، حتى النقطة 14 -17 ثم 24- 18 لتصوب اللاعبة "أمبر" تسديدة صاروخية انهت بها الشوط الثالث لمصلحة سيدات الوصل، ومع الشوط الرابع استطاعت سفيرات الإمارات تسجيل فوز سهل بنتيجة 25-18 لينتهي اللقاء لصالحهنّ بواقع 3 أشواط مقابل1.

حضور رسمي

وشهد اللقاء تفاعلاً جماهيرياً وإدارياً كبيراً من محبي الفريقين، حيث تواجد عند ضربة البداية كلّ من الشيخة شمسة بنت حشر بن مانع آل مكتوم عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، عضو الاتحاد العربي للكرة الطائرة، وسعادة ندى عسكر النقبي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، رئيسة اللجنة التنفيذية للدورة، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ترافقهم قائدة طائرة الوصل، المشرفة على قطاع الكرة الطائرة في نادي الوصل، وعضو اتحاد الكرة الطائرة، فضلاً عن حضور جماهيري كبير منح المواجهة أجواءً حماسية منذ انطلاقها.