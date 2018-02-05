"الشارقة الرياضي للمرأة" يتوّج بذهبية فرق الفلوريه في "عربية السيدات 2018"

الشارقة 24:

توجت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بذهبية "الفلوريه"، فرق سيدات - عمومي، في ختام منافسات المبارزة، فيما انتزعت لاعبات نادي سبورتنج المصري ذهبية منافسات "الآيبيه فرق سيدات – عمومي"، وذلك على هامش فعاليات النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تحظى برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وتصدّرت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ولاعبات نادي سبورتنج القائمة ضمن منافسات اليوم الثاني والأخير للعبة التي أقيمت على مدار يومين، شهدت منافسات الفردي التي أقيمت مساء أمس الأحد، على صالة مؤسسة سجايا فتيات الشارقة، مشاركة كل من فرق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ونادي بني ياس الإماراتي ونادي الحالة الرياضي البحريني، وأكاديمية الاتحاد السعودي.

ومثل نادي الشارقة الرياضي للمرأة خلال أحداث المنافسات، كل من مريم عماد النقبي، ولطيفة سالم الحوسني، العنود مبروك السعدي، شهد أحمد خرام، فيما مثلت كل من نورهان أسامة وناردين إيهاب، ومريم الزهيري، وسارة تامر، نادي سبورتنج المصري.

الحالة البحريني وصيف الفلوريه – سيدات عمومي

واكتفى نادي الحالة البحريني بالمركز الثاني لمنافسات "الفلوريه" فرق سيدات – عمومي، والذي مثّله كل من اللاعبات مها محمد الدوسري، وليلى علي فردين، ومرام محمد عبد الرسول، وسمية خالد البوعنين، فيما حلّ بالمركز الثالث كل من أكاديمية الاتحاد السعودي، الذي خاضت له اللاعبات" ندى حازم عابد، وأريج حازم عابد، وبروق السدحان، وزينه ميقاتي"، ونادي بني ياس الإماراتي، الذي مثله كل من "نورا محمد البريكي، ولينا علي الكعبي، وأشواق حيدر المصعبي، وفاطمة سالم الكعبي".

لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة يحصدن المركز الثاني للآيبيه

أما المركز الثاني في منافسات "الآيبيه" فرق سيدات – عمومي، فقد كان من نصيب لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة، الذي مثله كل من المقاتلات: "العنود مبروك السعدي، ودانة حميد شطاف، وريم علي الشماع، وفجر عبد الله المرزوقي"، ليحلّ بالمركز الثالث نادي الحالة البحريني، الذي ضمّ كلّ من "مرام محمد عبد الرسول، ودانة خليل السعدون وسمية خالد البوعنين، وضي خليل السعدون"، فيما جاء بالمركز الثالث – مكرر- نادي مولدية الجزائر ومثله كل من "مروى دهام وحنان العجون، ويسرا ذبوج".

وقام بتتويج الفائزين في منافسات اليوم الأخير للمبارزة كل من المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للمبارزة، والشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة رئيس لجنة الإشراف والمتابعة بدورة الأندية العربية للسيدات، والأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود آل سعود، مدير عام التخطيط الاقتصادي الرياضي بالهيئة العامة للرياضة بالسعودية، وإبراهيم عبد الملك الأمين العام لهيئة الرياضة، وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وندى عسكر النقبي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا رئيس اللجنة التنفيذية للدورة.

وعبرت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة عن سعادتهن بالتتويج بلقب فرقي الفلوريه حيث أكدن على أن الوصول إلى منصة التتويج لم يكن سهلاً أمام العديد من لاعبات الفرق الأخرى اللاتي لعبن بحرفية شديدة وكانت لديهن قدرة كبيرة على التركيز طوال الوقت.

لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة: لولا دعم سمو الشيخة جواهر القاسمي لما تحقق هذا الإنجاز

وأهدت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة الفوز بقلب البطولة إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، مؤكدين أنه لولا دعمها المستمر، ومتابعتها الحثيثة، لما تحقق هذا الانجاز وغيره في البطولة العربية.

وأكدت اللاعبة العنود مبروك أن تألق نادي الشارقة الرياضي للمرأة وتحقيقه لقب فرقي الفلوريه جاء بعد استعداد جيد خلال الفترة الماضية سواء كان من خلال المعسكر أو تدريبات اللياقة اليومية، والتي تستمر لفترات طويلة من أجل الوصول لأعلى مستوى من الجاهزية.

وعبرت زميلتها مريم النقبي أن دورة الأندية العربية للسيدات أصبحت فرصة ذهبية لكل الباحثات عن التألق الرياضي، وكذلك لتبادل الخبرات مع لاعبات الوطن العربي من أصحاب المراكز الأولى في البطولات العربية والدولية، لافتة إلى أن لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة أصبحن ينافسن بل ويحققن المراكز الأولى أمام لاعبات ذات خبرة وهو ما يترجم الدعم الكبير الذي يقدم للنادي للمساهمة في تحقيق أرفع المراكز.

خالد المدفع: عربية السيدات.. أولمبياد مصغر

من جانبه، أثنى سعادة خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة على إنجاز لاعبات نادي الشارقة للمرأة، مؤكداً أنهن فخر إمارة الشارقة، ونأمل أن يحقق المزيد من الألقاب في البطولات الأخرى، ولفت المدفع إلى أن دورة الأندية العربية للسيدات تشكّل في حضورها أولمبياد مصغر للسيدات يجمع لاعبات الوطن العربي الموهوبات في الإمارة الباسمة ما يعطي الفرصة لهن في الحصول على مزيد من الخبرة التي تؤهلهن للمنافسة على البطولات الدولية.