سلّة الكويت تحقق انتصارها الأول في "عربية السيدات 2018"

الشارقة 24:

تمكنت لاعبات نادي الفتاة الكويتي من استعادة لغة الانتصارات، بتحقيقهن، أمس الأحد، لفوزٍ ثمين هو الأول لهم على فريق جدة يونايتد "82-55" في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الثانية من مسابقة كرة السلة، ضمن منافسات ثاني أيام دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة حتى 12 فبراير الجاري، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضية المرأة.

وحصدت سيدات الكويت نقطتهن الثالثة في المنافسات، ليعوضن به الخسارة التي لحقت بهنّ في الجولة الأولى أمام سبورتينغ المصري بواقع "87-71"، وليؤكدن على عودتهن بقوة إلى المنافسات، فيما تجرعت لاعبات نادي جدة يونايتد خسارتهن الثانية على التوالي عقب هزيمة اليوم الافتتاحي أمام صاحبات الضيافة سيدات الشارقة بواقع "30-90".

وفي تفاصيل المباراة، رسمت لاعبات الفتاة الكويتي معالم الانتصار منذ انطلاقة الصافرة، بعد أن أحكمن قبضتهن على المراحل الثلاثة الأولى من المباراة بواقع "24-13 و23-11 و18-13"، التي ضمنت للكويتيات حصد الفوز رغم خسارتهن في الفترة الرابعة لمصلحة لاعبات نادي جدة يونايتد بواقع "17-18".