شابات الفحيص الأردني بالضربة القاضية والمواهب البحريني يفتتح المشوار بالنصر

الشارقة 24:

حقق فريق سيدات نادي شباب الفحيص الأردني فوزاً صعباً، أمس الأحد، على صاحبات الضيافة فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة بنتيجة "70-66"، لتتربّع سيدات الأردن على صدارة الترتيب العام المؤقت لمسابقة كرة السلة، ضمن منافسات النسخة الرابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات المقامة حالياً في الشارقة وتمتد حتى 12 فبراير الجاري، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضية المرأة.

وفي تفاصيل المباراة، وتحت شعار القمة المبكرة، استهلّت لاعبات نادي شباب الفحيص الأردني مشوارهنّ بتألق لافت مع بداية اللقاء، ليتمكّن من انهاء الفترة الأولى بفارق مريح بلغ 12 نقطة وبنتيجة "22-10"، قبل أن تستعيد صاحبات الضيافة لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة اتزانهن ويشرعن بتقليص الفارق الذي بلغ نقطة واحدة مع نهاية الفترة الثالثة، لكن الحال لم يدم، إذ وبأداء مميز نجحت لاعبات الشارقة في انتزاع الأفضلية في الفترتين الثانية والثالثة "20-14 و19-12"، إلا أن خبرة الأردنيات قادتهم للعودة إلى توسيع الفارق وانهاء المباراة لمصلحتهن بحسم الفترة الرابعة والأخيرة بواقع "22-17".

وتألق للفريق الأردني اللاعبتان المحترفتان "روبي هنري"، و"إيفون إدوارد"، اللواتي سجّلن 20 و17 نقطة على التوالي، فيما لم يشفع لمحترفة سيدات نادي الشارقة الرياضي للمرأة، "كانيما" في نيل لقب أفضل مسجلة في المباراة بالرغم من إحرازها 25 نقطة.

المواهب البحريني يستهلّ مشواره بنقطتين وعينه تتجه نحو اللقب

وشهدت مباريات الجولة الثانية من الدور التمهيدي، استهلال المواهب البحريني لمشواره في البطولة بالصورة المثلى، إذ حقق فوزاً ثميناً على فريق نادي مقديشيو الصومالي بنتيجة "76-58"، فيما عاد فريق الفتاة الكويتي إلى مستواه بفوزه على جدة يونايتد السعودي بواقع "82-55".

وقدّمت لاعبات البحرين سجالاً فنياً متميّزاً استطعن من خلاله أن يسيطرن على مجريات اللقاء، وليحصدن الفوز بنيلهن الأفضلية في الفترة الأولى، ومن ثم الفترتين الثالثة والرابعة على التوالي بواقع "21-14 و22-17 و24-17"، وليغلقن ستارة التنافس على فوز ثمين ذهبت نتيجة فترته الثانية لمصلحة سيدات نادي مقديشيو الصومالي بواقع "10-9".

ويعود الفريقان إلى ميادين المنافسات، الأربعاء المقبل، وذلك لحساب الجولة الرابعة من الدور التمهيدي، حيث يخوض الفتاة الكويتي موقعة من العيار الثقيل في 12 ظهراً، يواجه فيها فريق المواهب البحريني، ويخوض فريق جدة يونايتد في 2 ظهراً لقاء صعباً يجمعه مع شباب الفحيص الأردني أحد أبرز المرشحين لنيل لقب النسخة الرابعة، فيما يواجه فريق مقديشو الصومالي خصماً عنيداً نادي سبورتينغ المصري في ختام منافسات اليوم.

ويقضي نظام مسابقة كرة السلة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بان تقام بدورها التمهيدي بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يخوض كل فريق من الفرق السبعة المشاركة ستة مواجهات، تسفر في نهايتها عن تحديد هوية صاحبي المركزين الأول والثاني مع ختام التمهيدي المتأهلين إلى المباراة النهائية التي ستقام في اليوم الختامي من الدورة في 12 فبراير الجاري.