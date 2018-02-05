الهيئة العامة للرياضة تعلن تشكيل مجلس الإدارة الجديد

الشارقة 24- محمود علي:

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الإثنين، عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي.

وتشكل المجلس بعضوية كل من سعيد محمد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وعبد العزيز النومان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، ورائد عبيد محمد الزعابي نائب مدير مراكز الدفاع المدني في إمارة عجمان، وعدنان علي الزعابي مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة إمارة رأس الخيمة، وسعيد عبد الغفار حسين (رجل أعمال)، وحميد راشد حميد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وشريف العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بإمارة الفجيرة، وأحمد محمد أحمد العتيبة، والطبيبة مي أحمد سلطان الجابر.