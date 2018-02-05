راميات البحرين يتوّجن بذهبية 10 متر مسدس هوائي والإمارات تحصد الفضية

الشارقة 24:

انتزعت راميات البحرين ذهبية فردي وفرقي رماية المسدس الهوائي فئة 10 متر، بفوز الرامية موزة علي بالميدالية الذهبية برصيد 233 نقطة، لتحلّ زميلتها عائشة البريكي ثانياً برصيد 230، لتؤكد ممثلات البحرين على تميزهن في مستهل مسابقات الرماية، ضمن فعاليات النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تحظى برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت شعار "العالم ملعبك.. شاركوها لحظات الفوز"، في الفترة من 2 وحتى 12 فبراير الجاري.

وشهدت البطولة تنافساً قوياً على صعيد فعاليات الفرقي التي انتزعت فيه البحرين صدارة الترتيب من خلال فريق رامياتها المكون من "عائشة هلال البريكي، موزة علي عبد الرحيم ولبنى عبد العزيز العيسي، ليذهب المركز الثاني من نصيب دولة الإمارات عبر فريقها المكون من وفاء خميس آل علي، سلوى سعيد الظاهري وسلمى إسماعيل الحسوني، لتكتفي راميات سلطنة عمان بالميدالية البرونزية، عبر فريقها المكون من سهير سالم الجهمنية، وضحى نصير البلوشي وأميمة إبراهيم الوهيبي.

وفي منافسة فئة الفردي، حققت الرامية البحرينية موزة علي المركز الأول بالعلامة الكاملة، متفوقة على جميع الراميات العربيات في "توب 8"، وهو النهائي الذي وصل له ثمانية راميات وجاءت في المركز الثاني مواطنتها عائشة البريكي، وتوجت الإماراتية سلوى سعيد بالبرونز برصيد 208 نقطة.

وشارك في مسابقة أمس في رماية 10 متر مسدس خمس دول في الفرقي والفردي وهي الإمارات بثمانية راميات، البحرين بأربعة راميات، عمان بأربعة راميات، العراق والجزائر ثلاث لاعبات لكل دولة، في منافسة عكست الحضور القوي الذي تتمتّع به الرياضة النسائية على صعيد ميادين الرماية.

ووصف علي الشمراني عضو اللجنة الفنية للرماية في الدورة، فعاليات اليوم من منافسات الرماية بالجيدة، وأنها سارت وفق الضوابط المعمول بها من قبل اللجنة الفنية، مشيراً إلى أن مجريات الحدث خلت من المخالفات، الأمر الذي عكس الالتزام الكامل من قبل جميع الفرق واللاعبات المشاركات في المسابقة، لافتاً إلى أن كل رامية رمت 60 طلقة من المسدس ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار وكان محدداً لها 75 دقيقة، وعلى ضوؤها تحددت النتائج الأخيرة للفرقي والفردي.

وتتواصل، اليوم الإثنين، بطولة الرماية على صعيد فئة 10 متر بندقية ضغط الهواء، بمشاركة ست دول هي الكويت، والإمارات، والبحرين وسلطنة عمان، والعراق، والجزائر، على ميدان صالة نادي الذيد للرماية، التي ستشهد تتويج الفائزات في فئتي البندقية والمسدس مسافة 10 متر.