54 لاعباً من كاراتيه نادي الذيد يجتازون اختبارات الأحزمة

الشارقة 24:

اجتاز 54 لاعباً في فريق الكاراتيه بنادي الذيد الثقافي الرياضي اختبار الحزام الخاص بهم، من بينهم 20 لاعباً مواطناً، وذلك بعد أن أكملوا تدريباتهم الأساسية تحت إشراف مدرب الفريق عبد القادر البوزازي، والمدرب أحمد حمود خلف الذي أشرف على الاختبار بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

حضر حفل التكريم، حميد عبد الله الخاطري نائب رئيس مجلس إدارة نادي الذيد للشؤون الإدارية والمالية، وراشد سعيد الطنيجي مشرف الألعاب الفردية، ومحمد عباس المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للكاراتيه وأيوب لشكري مدير نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

وتحدث حميد عبد الله الخاطري مع اللاعبين وهنئهم على هذا النجاح.

بدوره، ثمن المدير التنفيذي باتحاد الكاراتيه الدور الذي يقوم به المدربين من تأسيس اللاعبين وتعليمهم القواعد الصحيحة، موضحاً أن الاستراتيجية المتبعة من المدربين بالتخطيط والعمل المستمر هي سبيل هؤلاء اللاعبين للوصول إلى المنتخب.

وهنأ لشكري المواطنين على حصولهم على ميداليات في منافسات الدولة، شاكراً إدارة نادي الذيد وعلى رأسها سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة النادي والمدربين على المجهود والدعم الذي يقدمونه، موضحاً أن هذا ناتج عن التخطيط والعمل المثمر.

وفي الختام، وجه راشد سعيد الطنيجي الشكر إلى أولياء الأمور على متابعتهم لأبنائهم وحثهم على مواصلة التدريب للوصول إلى المستويات العالية.