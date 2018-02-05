نادي الحمرية يستضيف اللقاء الكشفي الدولي الثامن 2018

الشارقة 24:

استضاف نادي الحمرية الثقافي الرياضي في مقره البحري بالحمرية الكشافة المشاركين في اللقاء الكشفي الدولي الثامن 2018، الذي يقام بالشارقة تحت عنوان "الشارقة العاصمة العالمية للكتاب2019"، برعاية كريمة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والذي تستضيفه مفوضية كشافة الشارقة بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية خلال الفترة من (1-10 فبراير 2018)، بحضور جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، واللواء عبد الله سعيد السويدي المشرف العام على اللقاء الكشفي، والدكتور عاطف عبد المجيد الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية.

وقال جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، إن النادي ومنذ اللحظة الأولى التي تم فيها الكشف عن رغبة المفوضية باستضافة أعضاء اللقاء الكشفي في نادي الحمرية، قام بتشكيل لجان رئيسية وفرق عمل تنفيذية ولوجستية، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنجاح الاستضافة.

وأضاف الشامسي أن النادي أعد 5 برامج تم تنفيذها يوم الاستضافة، حيث تم تقسيم المشاركين في اللقاء إلى 5 مجموعات، مع مراعاة بأن البرامج لا تتعارض مع المجموعات، مضيفاً بأن البرامج التي نفذت يوم الاستضافة تمثلت في العديد من الألعاب الشعبية والتراثية والبحرية تم تنفيذها في مقر النادي البحري على شاطئ مدينة الحمرية، إلى جانب كرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية ضمن برنامج (تحدي الرياضات الجماعية)، علاوة على الألعاب البحرية التي تتمثل في الشراع والتجديف الحديث والكياك والغطس وسباحة التتابع، بالإضافة إلى تقديم مدربي الألعاب البحرية عدداً من البرامج والعروض التي تبين أهمية هذه الرياضات وماهية التعامل مع القوارب وأنواعها وفئات المشاركة في مختلف البطولات.