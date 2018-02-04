"تايكواندو نادي الشارقة الرياضي" يواصل التميز

الشارقة 24:



واصل فريق نادي الشارقة الرياضي للتايكواندو سلسلة إنجازاته في بطولات اتحاد التايكواندو للموسم الرياضي 2017-2018 وحقق المركز الأول بواقع 6 ذهبيات فئة الرجال في بطولة كأس الإمارات للاعبين المواطنين التي اختتمت السبت بمركز شباب الشارقة وذهبيتين فئة الناشئين للحزام الملون.



ففي فئة الرجال نال النادي 6 ميداليات عبر كلا من أحمد حسن وحمد عادل وحسن سيد وأحمد المدني وخليفة حسين وسعيد مبارك وفي فئة الشباب حقق سلطان الشعالي فضية ومنصور أحمد برونزية فيما نال عبد الرحمن وحمدان يعقوب ذهبيتي الحزام الملون فئة الناشئين وفي ذات الفئة نال جاسم محمد فضية وظفر عمران طلال بميدالية برونزية.



وأشاد المهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية، بالمستوى المميز للاعبين والجهاز الفني والإداري، والنتائج المشرفة لفريق التايكواندو، وما يحققه من إنجازات تضاف إلى تاريخ النادي، مضيفاً أن الجهاز الفني بقيادة عبد الله حاتم والإداري راشد رمضان يقدمون النادي في أفضل صوره في هذه اللعبة ويقودون اللاعبين للقتال بنفس واحد في مختلف البطولات داخلياً وخارجياً، وهذا يعكس الاهتمام الكبير لإدارة مجلس الإدارة برئاسة سالم عبيد الشامسي والحرص على تميز جميع الألعاب بالنادي.