العين بالصدارة

"الشارقة 24" يرصد أبرز 10 أرقام من الجولة الـ 15 لدوري الخليج العربي

  • الأحد 04, فبراير 2018 في 11:36 م
  • الوحدة يبتعد عن فخ التعادل أمام الوصل
    الوحدة يبتعد عن فخ التعادل أمام الوصل
  • هاتريك الشحات وضع العين بالصدارة
    هاتريك الشحات وضع العين بالصدارة
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اختتمت مساء السبت الجولة الخامسة عشرة من دوري الخليج العربي، وشهدت تسجيل 26 هدفاً، وإشهار 24 بطاقة صفراء وحالة طرد وحيدة، وفي التقرير التالي نرصد أبرز ارقام الجولة.

الشارقة 24 - محمود علي:

شهدت الجولة الخامسة عشرة من دوري الخليج العربي تصدر العين المسابقة، وتميزه بأقوى هجوم بين فرق الدوري، فيما يرصد "الشارقة 24" أبرز 10 أرقام من الجولة التي انتهت مساء السبت:

1- العين المتصدر يصبح أقوى هجوم بالدوري برصيد 39 هدفاً متفوقاً على الوحدة بثلاثة أهداف.

2- لم تشهد الجولة أي حالات تعادل حيث انتهت جميع المباريات بفوز فريق على الآخر.

- 3  ثلاث فرق عادت بالعلامة الكاملة من خارج ملاعبها.

4-   ستة وعشرون عدد الأهداف المسجلة في الجولة الخامسة عشرة.

5- للمرة الأولى بعد 10 مباريات يعود شباب الأهلي للفوز.

6- العين يلحق هزيمة قاسية بعجمان بلغت 7 أهداف.

7- عدد البطاقات الصفراء في الجولة 24، وحالة طرد وحيدة على سالم سلطان لاعب الوحدة.

8-  ثلاث ركلات جزاء شهدتها الجولة 2 منها في لقاء الوحدة والوصل وواحدة للجزيرة.

9- هدفان عكسيان تم تسجيلهما في شباك حتا والظفرة.

10- فابيو ليما لاعب الوصل في صدارة الهدافين بـ 17 هدفاً.