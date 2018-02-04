"الشارقة 24" يرصد أبرز 10 أرقام من الجولة الـ 15 لدوري الخليج العربي

الوحدة يبتعد عن فخ التعادل أمام الوصل

الشارقة 24 - محمود علي:



شهدت الجولة الخامسة عشرة من دوري الخليج العربي تصدر العين المسابقة، وتميزه بأقوى هجوم بين فرق الدوري، فيما يرصد "الشارقة 24" أبرز 10 أرقام من الجولة التي انتهت مساء السبت:

1- العين المتصدر يصبح أقوى هجوم بالدوري برصيد 39 هدفاً متفوقاً على الوحدة بثلاثة أهداف.

2- لم تشهد الجولة أي حالات تعادل حيث انتهت جميع المباريات بفوز فريق على الآخر.

- 3 ثلاث فرق عادت بالعلامة الكاملة من خارج ملاعبها.

4- ستة وعشرون عدد الأهداف المسجلة في الجولة الخامسة عشرة.

5- للمرة الأولى بعد 10 مباريات يعود شباب الأهلي للفوز.

6- العين يلحق هزيمة قاسية بعجمان بلغت 7 أهداف.

7- عدد البطاقات الصفراء في الجولة 24، وحالة طرد وحيدة على سالم سلطان لاعب الوحدة.

8- ثلاث ركلات جزاء شهدتها الجولة 2 منها في لقاء الوحدة والوصل وواحدة للجزيرة.

9- هدفان عكسيان تم تسجيلهما في شباك حتا والظفرة.

10- فابيو ليما لاعب الوصل في صدارة الهدافين بـ 17 هدفاً.