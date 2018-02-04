الفارس السويدي هينريك إيكرمان يتوج بكأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز

خلال تتويج أصحاب المراكز الأولى

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الشارقة 24 - محمود علي:



نال الفارس السويدي هينريك إيكرمان لقب بطولة وكأس صاحب السمو حاكم الشارقة لقفز الحواجز والتي أقيمت على مدار 4 أيام بنادي الشارقة للفروسية والسباق.



وكان 400 فارس وفارسة قد شاركوا في البطولة الأغلى من نوعها بجوائز قدرها مليونان و350 ألف درهم وذلك على الميدان المغطى والخارجي بالنادي، من خلال 24 شوطاً للبطولة، قسمت إلى فئة الـ 5 نجوم وبطولة دولية من فئة النجمتين وأخرى دولية من فئة النجمة الواحدة لمشاركة الفرسان أصحاب خيول القفز الصغيرة، بالإضافة إلى منافسات دولية للفرسان الأطفال والفرسان الناشئين والشباب.



وشهد فعاليات بطولة حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور رشاد سالم رئيس الجامعة القاسمية، وسلطان اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي مدير النادي، مع ممثلي الجهات الراعية.



وجاء ختام البطولة بشوط الكأس برعاية لونجين، بمواصفات الجولتين وصمم مساريهما بحواجز تراوح ارتفاعها بين (140 ـ 160) سم وبلغت جوائزها (145) ألف يورو، وتنافس على صدارة الجائزة الكبرى في البطولة 33 فارساً وفارسة نالوا حق التأهل للمشاركة فيها في منافسة اليوم الثاني للبطولة، ونجح منهم 11 فارسا وفارسة في الانتقال للتنافس في الجولة الثانية بنتيجة أداء نظيف خال من نقاط الجزاء، وأكمل الجولة الثانية نظيفة دون خطأ 8 فرسان.



وقد نجح الفارس السويدي هينريك إيكرمان بصحبة جواده "شاكانو" في كسر أفضل الأزمنة التي سجلها الفرسان من قبله، وقدم استعراضا في غاية الروعة، وأكمله في زمن بلغ (43.24) ثانية.



مؤتمر صحافي للفائزين والمتأهلين



عقب انتهاء البطولة أقيم مؤتمر صحافي لأصحاب المراكز الثلاثة في البطولة، بالإضافة إلى الفرسان المتأهلين من جولات الدوري العربي إلى نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز بفرنسا التي ستقام في شهر ابريل القادم بفرنسا.



رفع عدد المتأهلين من الدوري العربي الى 5 فرسان



عقد على هامش بطولة صاحب السمو حاكم الشارقة لقفز الحواجز اجتماع مهم للمجموعة السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية بمشاركة كبيرة تمثلت في رئيس الاتحاد الدولي للفروسية انجمار دي فوس، والنائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس المجموعة الإقليمية السابعة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، ورئيس قسم قفز الحواجز جون روش، وسامي الدهامي نائب رئيس المجموعة السابعة رئيس اللجنة الفنية في المجموعة.



وأوضح سامي الدهامي نائب رئيس المجموعة السابعة، أن أهم بنود الأجندة التي تمت مناقشتها هو اقتراح بتقسيم الدوري العربي إلى قسمين الأول خاص بشمال أفريقيا والثاني يخص منطقة الشرق الأوسط، كما تمت الموافقة على زيادة عدد الفرسان المتأهلين إلى 5 فرسان.



الهاجري يتوّج بجائزة "سياحة الشارقة" للسرعة



على الميدان الداخلي أقيمت منافسة السرعة من فئة الخمس نجوم على جائزة هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وفيها يحوّل كل خطأ إلى 4 ثوانٍ تضاف إلى زمن الفارس في الجولة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها "145" سم، وشارك فيها 22 فارساً، وتقدمهم الفارس محمد الهاجري بالجواد "كاتان 13" على منصة التتويج.



عبد الله حميد يكسب جائزة شوط التحدي



من أشواط القفز المثيرة التي أقيمت ضمن البطولة، شوط الحواجز الخمسة من الفئة العليا "5 نجوم" برعاية مصرف الشارقة الإسلامي، وقبل تحديات المشاركة فيه 5 فرسان، وعبر الجولة الرئيسة 4 منهم، وفي جولة التمايز الأولى بلغ الارتفاع "170" سم على حاجزين وصولاً إلى جولة التمايز الثانية بحاجزين أيضاً على ارتفاع "155 ـ 180" سم، وفيها استبعد فارس والبقية في رصيد كل منهم 4 نقاط جزاء.



وفي جولة التمايز الثالثة نجح فارسان والثالث برصيد 4 نقاط جزاء، وفي الرابعة والأخيرة على حاجزين وصل الارتفاع إلى "195" سم، الفارس عبد الله حميد المهيري بالفرس "أولم دو فوغريس" أنهى المحاولة برصيد 4 نقاط جزاء، والفارس الإيطالي ناتال كاوداني بالجواد "برشلونة" أعلن انسحابه مكتفياً بما حققه في الجولات السابقة وتوّج بجائزة المركز الثاني، وجائزة المركز الثالث نالها الفارس السعودي عبد الله الشربتلي والجواد "سيتيزن غارد".



فريق الإمارات يفوز بكأس الأمم للشباب



فوز جديد أحرزه فرسان القفز من دولة الإمارات في بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز، ولحق الفرسان الشباب بما حققه الفرسان الأطفال والناشئة، وتسلموا جائزة الفوز بكأس الأمم للفرسان الشباب، وجاء الشوط بمواصفات الجولتين على حواجز بلغ ارتفاعها "130" سم، وشارك فيها 4 فرق من فرسان الإمارات، السعودية، الأردن ومصر.