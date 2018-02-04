ذهبية الكاراتيه لمصر في "عربية السيدات"

الشارقة 24:



حققت لاعبات البنك الأهلي المصري، ذهبية منافسات الكاراتيه في النسخة الرابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بإحرازهنّ لأربع ميداليات لامعة على صعيد أربع فئات من اللعبة، فيما أحرزت لاعبات الجمعية الرياضية الجزائرية المركز الثاني برصيد ثلاث ميداليات ذهبية وواحدة فضية، لتحتلّ سيدات البلد المضيف الإمارات المركز الثالث برصيد ذهبية واحدة، وأخرى فضية وبرونزية، فيما اكتفت سيدات العراق بالميدالية البرونزية.



وتوّج البطلات الفائزات الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، والشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة لدورة الألعاب للأندية العربية، وسعادة ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة العليا ورئيس اللجنة التنفيذية للدورة، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.



كما شارك في تتويج اللاعبات اللواء ناصر الرزوقي رئيس اتحاد الكاراتيه الإماراتي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وسعادة سليمان عبد الرحمن الهاجري، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للألعاب الفردية، وفخر الدين عبد المجيد، الأمين العام للاتحادين العربي والإماراتي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، والدكتور إبراهيم محمد القناص، رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه.



لاعبات الذهب.. مصر تتربّع على عرش المنافسة



وتمكّنت البطلات المصريات من من تحقيق إنجازهنّ الذهبي من خلال اللاعبة ياسمين حمدي، التي تربعت على صدارة ترتيب فئة كوميتيه تحت 55 كغ بفوزها في المباراة النهائية على نظيرتها لاعبة نادي النيبوكان الأردنية فاطمة الشوابكة بأفضلية بعد تعادل في النتيجة 1-1، لتواصل مواطناتها في حصد الذهب حيث أحرزت اللاعبة ناريمان محمد ذهبية نهائي وزن تحت 61 كغ كوميتيه بعد تفوقها على الأردنية هدى جبر بنتيجة 1-0.



وأحرزت ثالث الميداليات الذهبية لمصر اللاعبة نداء خالد، التي خطفت المركز الأول في مسابقة كوميتيه تحت 68 كغ، بفوزها في اللقاء النهائي على الإماراتية لاعبة نادي النصر سارة العامري بواقع 4-0، فيما واصلت لاعبات البنك الأهلي المصري الهيمنة على منصات الذهب بالفوز في النهائي على لاعبات الجمعية الرياضية الجزائرية بواقع 2-1، أما على وعلى صعيد منافسات الفرق – القتال الجماعي، فواصلت لاعبات البنك الأهلي المصري الهيمنة على منصات الذهب بالفوز في النهائي على لاعبات الجمعية الرياضية الجزائرية بواقع 2-1.



ذهبية فردي الكوميتيه لحوراء محمد عباس لاعبة "النصر"



وأهدت لاعبة النصر حوراء محمد عباس الإمارات ذهبية منافسات فردي الكوميتيه لوزن تحت 50 كلغ، بعد أن نجحت ابنة الـ 22 ربيعاً في الفوز في المباراة النهائية على نظيرتها الأردنية لاعبة نادي النيبوكان الأردني إيسل خطاب بواقع "2-0"، وعاد المركز الثالث للاعبة نادي البشمركة العراقي شارة فائق.