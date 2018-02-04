حمدوش بطل الرجال ومواطنته أمنية بطلة السيدات في "الأولمبياد للشطرنج"

الشارقة 24 – محمود علي:

توج الأستاذ الدولي الجزائري محمد حدوش، بلقب بطولة فردي الرجال في ختام بطولة الأولمبياد العربي للشطرنج، فيما فازت مواطنته أمينة مزيود بلقب فردي السيدات، وذلك في ختام الجولة التاسعة للبطولة.

وكان سعادة حسين عبد الله خوري، رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة قد افتتح مجريات الجولة التاسعة والأخيرة لبطولة الفردي ضمن الأولمبياد العربي الثاني للشطرنج الذي يستضيفه نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة، وبمشاركة 250 لاعباً ولاعبة من 17 دولة عربية هي الإمارات، السودان، العراق، لبنان، فلسطين، اليمن، السعودية، الكويت، عمان، البحرين، تونس، المغرب، الأردن، مصر، ليبيا، الجزائر والصومال.

النتائج النهائية لبطولة الرجال

تمكن الأستاذ الدولي الكبير الجزائري محمد حدوش من تحقيق لقب بطولة فردي الرجال، بعد تعادله في الجولة الأخيرة مع لاعب المنتخب الوطني ونادي دبي للشطرنج والثقافة الأستاذ الاتحادي سعيد إسحق ليرفع الحدوش رصيده إلى 6.5 نقطة من 9 جولات بواقع 5 انتصارات وثلاثة تعادلات وخسارة وحيدة.

وجاء بالمركز الثاني والميدالية الفضية لاعب المنتخب الوطني ونادي دبي للشطرنج والثقافة الأستاذ الاتحادي سعيد إسحق الذي وصل إلى نقطته السادسة بجدارة وكان قاب قوسين أو أدنى من الحصول على الذهبية، واحتل المركز الثالث لاعب المنتخب العراقي الأستاذ الاتحادي أحمد علي ليث، بينما حلّ رابعاً ومتساوياً بالنقاط الأستاذ الاتحادي الأردني رأفت عيسى.

نتائج السيدات

في منافسات فردي السيدات، أحكمت الأستاذة الدولية الجزائرية أمينة مزيود سيطرتها على البطولة، وظفرت بالذهبية بعد فوزها في الجولة التاسعة على لاعبة المنتخب الأردني راية النعيمات، بينما حملت لقب الوصيفة لاعبة المنتخب الأردني غيداء العطار، وجاءت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لاعبة المنتخب الأردني الأستاذة الاتحادية بشرى الشعيبي.

نتائج بطولات الناشئين

في فئة تحت 20 سنة حقق لاعب المنتخب الوطني ونادي دبي للشطرنج والثقافة الأستاذ الدولي إبراهيم سلطان الميدالية الذهبية، بعد فوزه في الجولة الأخير على التونسي الدولي أشرف حباشة ليصل إبراهيم إلى نقطته السادس من 7 جولات، ويحقق المركز الأول عربياً، بينما جاء ثانياً برصيد 5.5 نقطة الأستاذ الدولي الجزائري عبد والوهاب أوريت، والثالث التونسي الدولي أشرف حباشة.