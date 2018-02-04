مجلس الشارقة الرياضي يطلق مبادرة "رياضي للوطن"

الشارقة 24:

أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن إطلاق مبادرة التطوع "رياضي للوطن"، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة التطوع لكل من الرياضيين والأفراد في مختلف الفعاليات الرياضية والمجتمعية، وذلك لدى جميع الفئات وتتم من خلال التنسيق مع الجهات التطوعية المختصة للتشجيع على التطوع في مختلف الفعاليات.

وبهذه المناسبة، ذكر الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: "نهدف من خلال هذه المبادرة إلى غرس حب العطاء وتعزيز قيم التعاون في مختلف المجالات، ويشمل البرنامج فئتين هم فئة تطوع اللّاعبين الرّياضيين والذي يتم من خلال التّنسيق مع الجهات المختصة، لتشجيع اللاعبين على التّطوع في مختَلِفِ الفعاليات المجتمعية، واستثمار شعبية اللّاعبين في نشر وتعزيز ثقافة التّطوع، وترسيخ الجانب الإنساني في المجتمع، بالإضافة إلى أن الأعمال التّطوعية تعود بالأثر الايجابي على اللّاعب، وتشمل الفئة الثانية تطوع أفراد المجتمع يتم من خلالها تشجيع أفراد المجتمع على التّطوع في مختلِفِ الفعاليات الرّياضية لتنمية الإحساس بالمسؤولية لديهم، والتّرويج لممارسة الرّياضة".

وأضاف رئيس مجلس الشارقة الرياضي: "أن مجلس الشارقة الرياضي يسعى في جميع مبادراته لتحقيق رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في جميع المجالات، حيث يؤمن سموه بأن العمل التّطوعي يعزز مبدأ التكافل الاجتماعي، وخدمةَ الآخر الذي حثنا ديننا الحنيف عليه".

ومن جانبه، قال عبد العزيز النومان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي: "يسهم التطوع في زرع الأثر الإيجابي وتطوير الذات من خلال تعزيز التواصل الإنساني، كما ويتيح للفرد فرصةَ اختبار قدراته ومهاراته الشخصية في مختلف المجالات من خلال فرق عمل إيجابية تتضافر فيها الجهود، وتتكامل فيه القدرات والمهارات، في أجواء من التواصل والتعاون".

وأكد النومان على أهمية تضافر الجهود والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة لتعزيز التكافل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية، وبما يعزز دور التطوع من خلال طرح مبادرات تساهم في جذب المتطوعين من مختلف الفئات للمساهمة بإيجابية في خدمة الوطن.