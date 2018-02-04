أندية الطائرة على موعد مع منافسات قوية في "عربية السيدات 2018"

الشارقة 24:

كشفت القرعة المؤهلة لمنافسات الكرة الطائرة التي أقيمت أمس السبت، عن منافسات قوية تنتظر الفرق العربية المشاركة في النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، في الفترة من 2 وحتى 12 فبراير الجاري.

ووضعت القرعة الأندية العربية في مواجهات كبيرة في مستهل منافسات الطائرة، حيث التقى اليوم الأحد، في موقعة خليجية صرفه كلّ من نادي الوصل الإماراتي الذي يسعى للحفاظ على لقبه الذي أحرزه في النسخة الماضية من المنافسة، مع نظيره المحرق البحريني صاحب الميدالية الفضية، ليتبعه نادي الشارقة الرياضي للمرأة حامل برونزية النسخة نفسها، الذي يواجه ممثل السلطنة العُمانية نادي صحار.

ويلاقي نادي الدفاع الحسني المغربي غداً الإثنين، نادي الفتاة الكويتي في تمام الساعة 12 ظهراً، فيما يخوض نادي الشارقة الرياضي للمرأة مواجهة مع نادي المحرق البحريني عند الساعة 2 ظهراً، لتتواصل المنافسات يوم الأربعاء في مواجهتين تجمع الأولى كلّ من صحار العماني مع نظيره الفتاة الكويتي في تمام الساعة 6 مساءً، بينما يخوض الوصل الاماراتي غمار التحدي في مواجهة الدفاع المغربي عند الساعة 8 مساءً.

وتتواصل منافسات الأحداث لتزداد وتيرتها تصاعداً، في لقاء قوي يجمع يوم الخميس المقبل، بين المحرق البحريني ونظيره الدفاع المغربي عند الساعة 12 ظهراً، ليلاقي بعدها نادي الشارقة ممثل الكويت الفتاة في تمام الساعة 2 ظهراً، وفي حضور يسعى من خلاله إلى انتزاع اللقب يخوض صحار العماني ونظيره الوصل الإماراتي يوم الجمعة منافسات البحث عن اللقب في تمام الساعة 7 مساءً، بينما يلاقي الشارقة الاماراتي غريمه المغربي الدفاع في تمام الساعة 9 مساءً.

وتعود المنافسات لتشتعل يوم السبت في منافستين تجمع الأولى كل من الفتاة الكويتي مع نظيره الوصل الإماراتي في تمام الساعة 7 مساءً، فيما يواجه نادي المحرق البحريني نظيره صحار العماني في تمام الساعة 9 مساءً، وتختتم المنافسات يوم الأحد بثلاث لقاءات يتطلع فيها كلّ من فريق الفتاة الكويتي الذي يواجه نادي المحرق الكويتي في تمام الساعة 12 ظهراً للوصول إلى منصة التتويج، فيما يخوض نادي الدفاع المغربي مواجهة من العيار الثقيل مع العُماني صحار في تمام الساعة 2 ظهراً، لتشهد المنافسات صراع الأشقاء بين الشارقة والوصل ممثلي البلد المستضيف الذين يلتقون في آخر مباريات الكشف عن صاحب اللقب في تمام الساعة 4 مساءً، حيث تجري جميع المنافسات على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وحضر القرعة عدد من رؤساء اللجان الفنية والتنظيمية إلى جانب رؤساء الوفود وممثلي الفرق العربية، حيث تم مناقشة حزمة من القوانين الخاصة باللعبة، واستعراض الاجراءات اللازمة بانطلاق المنافسات، ومناقشة بعض الأساسيات المتعلقة بضوابط اللعبة واخلاقيات اللعب النظيف.