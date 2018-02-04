سبورتينغ المصري يحقق فوزاً ثميناً على حساب الفتاة الكويتي

الشارقة 24:

حققت لاعبات نادي سيدات سبورتينغ المصري، صاحبات الميدالية البرونزية في النسخة الماضية من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، أمس السبت، انتصاراً لم يكن سهلاً على نظيراتهنّ فريق نادي الفتاة الكويتي بفارق 16 نقطة، وبنتيجة "87-71" في المباراة التي جمعتهما على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، مستضيف الدورة في نسختها الرابعة، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، في الفترة من 2 وحتى 12 فبراير الجاري.

ومنذ بداية المباراة، أكدت اللاعبات المصريات على حضورهن القويّ، بعد أن أنهين الفترة الأولى متفوقات بواقع "28-13"، قبل أن تستعيد سيدات الكويت اتزانهن وينجحن في تقليص الفارق مع نهاية الشوط الأول إلى 9 نقاط وبنتيجة "38-29" وليحافظن على الأفضلية في الفترة الثانية بواقع "16-10".

ومع انطلاقة الشوط الثاني، فرضت لاعبات سبورتينغ إيقاع الرقابة اللصيقة، ما أتاح لهن استعادة زمام المبادرة والعودة بتوسيع فارق النقاط، ليسجّلن 21 نقطة مع نهاية الفترة الثالثة التي انتهت لمصلحة سبورتينغ "26-14"، لتستمر المواجهة بالتصاعد حتى الفترة الرابعة التي حملت صحوة متأخرة للفتاة الكويتي بعد أن تمكنت لاعباته من حسم نتيجة هذه الفترة "28-23" التي لم تكن كافية للعودة بالنتيجة، ليذهب الفوز لمصلحة سبورتينغ بنتيجة "87-71".

وتألق للفريق المصري، "منة الله محمد" التي سجّلت 23 نقطة، فيما لم يشفع لمحترفة الفتاة الكويتي اللاعبة "ليه إلكسندرا" حسم لقب أفضل مسجلة في المباراة برصيد 31 نقطة، بعد أن سجّلت زميلاتها 40 نقطة لم تكن كافية للفوز باللقاء.

وتستكمل، غداً الإثنين، منافسات الجولة الثالثة من الدور الأول بإقامة ثلاثة مباريات على ملعب نادي الشارقة الرياضي للمرأة، تنطلق الأولى في الرابعة عصراً وتجمع سبورتينغ المصري مع شباب الفحيص الأردني، على أن يتبعه في السادسة مساءً لقاء بين سيدات نادي مقديشيو الصومالي مع صاحبات الضيافة سيدات نادي الشارقة الرياضي، ولتختتم المباريات بلقاء خليجي صرف يجمع نادي جدة يونايتد السعودي مع المواهب البحريني.

وتشهد كرة السلة مشاركة 7 أندية، ممثلة بصاحب الضيافة نادي سيدات الشارقة، وسبورتينغ المصري، والفحيص الأردني، ومقديشو الصومالي، وجدة يونايتد السعودي، والفتاة الكويتي، والمواهب البحريني، ويقضي نظام المسابقة بأن تخوض الفرق الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة بحيث يلعب كل فريق 6 مباريات، على أن تثمر نتائج هذا الدور عن تحديد هوية المتصدر والوصيف الذين سيتأهلان إلى المباراة النهائية التي ستقام في اليوم الختامي في 12 فبراير الجاري.