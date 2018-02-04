"الشارقة الرياضي للمرأة" يحقق فوزاً مستحقاً على جدة يونايتد السعودي

الشارقة 24:

انتزعت صاحبات الضيافة، نادي الشارقة الرياضي للمرأة، نقاط أولى المنافسات بانتصار عريض بفارق 60 نفطة وبنتيجة "90-30" على فريق جدة يونايتد السعودي، في المباراة التي جمعتهما الجمعة، على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، في انطلاق منافسات اليوم الافتتاحي من النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، في الفترة من 2 وحتى 12 فبراير الجاري.

ومع بداية الفترة الأولى للقاء، ضربت لاعبات الشارقة بقوة، بعد أن أنهين الجولة متفوقات بفارقٍ كبير وبنتيجة "33-2"، قبل أن يوسعن الفارق مع نهاية الشوط الأول إلى 47 نقطة، وبنتيجة "57-10" لتنال لاعبات الشارقة الأفضلية في الفترة الثانية بواقع "24-8".

ومع انطلاقة الشوط الثاني، حاولت لاعبات جدة يونايتد استعادة اتزانهن إلا أن فارق الخبرة كان إلى صالح لاعبات الشارقة ما منحهن الأفضلية في الفترة الثالثة التي انتهت لصاحبات الضيافة "10-5"، لتدخل المباراة في فترتها الرابعة والختامية التي نجحت من خلالها سيدات الشارقة في إنهاء المباراة بنتيجة عريضة بعد أن حسمن نتيجتها "23-15".

وتستكمل، غداً الإثنين، مباريات الجولة الثالثة من الدور الأول وذلك بإقامة ثلاثة لقاءات على ملعب نادي الشارقة الرياضي للمرأة، تنطلق الأولى في الرابعة عصراً، تجمع كلّ من نادي سبورتينغ المصري مع شباب الفحيص الأردني في موقعة كسر العظم، على أن يتبع في السادسة مساءً بلقاء سيدات نادي مقديشيو الصومالي مع صاحبات الضيافة سيدات نادي الشارقة الرياضي، ولتختتم المباريات بلقاء خليجي صرف يجمع نادي جدة يونايتد السعودي مع المواهب البحريني.

وتشهد كرة السلة مشاركة 7 أندية، ممثلة بصاحب الضيافة نادي سيدات الشارقة، وسبورتينغ المصري، والفحيص الأردني، ومقديشو الصومالي، وجدة يونايتد السعودي، والفتاة الكويتي، والمواهب البحريني، ويقضي نظام المسابقة بأن تخوض الفرق الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة بحيث يلعب كل فريق 6 مباريات، على أن تثمر نتائج هذا الدور عن تحديد هوية المتصدر والوصيف الذين سيتأهلان إلى المباراة النهائية التي ستقام في اليوم الختامي في 12 فبراير الجاري.