إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة تعقد اجتماعها الدوري

الشارقة 24:

عقدت إدارة الألعاب الفردية اجتماعها الدوري برئاسة المهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي ورئيس الإدارة وبحضور نائبه سعادة حميد سبت عضو مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة السيد حميد شامس وفهد الحمادي وناصر بن عاشور والسيد علي حسن مدير إدارة الألعاب الفردية.

استعرض الاجتماع العديد من الملفات الهامة في مقدمتها الاطلاع على محضر الاجتماع السابق والتأمين على ما جاء فيه من توجيهات وقرارات تدعم تطور الألعاب الفردية بجانب مناقشة مستجدات أعمال صالة (القوس والسهم-الرماية-المبارزة) والأعمال الإضافية فيها علاوة على مناقشة التصاريح والموافقات اللازمة وتطرق كذلك للملفات العالقة وطرح الحلول لتنفيذها بما يخدم المصلحة العامة لجميع الألعاب، إضافة إلى دراسة آلية انتقال اللاعبين داخلياً من لعبة إلى أخرى، تماشياً مع نظرة الإدارة الحفاظ على جميع اللاعبين داخل المنظومة مع الأخذ في الاعتبار بوجهة النظر الفنية في تناسب اللاعبين للألعاب محددة لصقلها وتأهيلها بالشكل الذي يدعمها لتحقيق الانجازات وناقش الاجتماع أيضاً النتائج التي حققتها الفرق في الفترة الأخيرة ومقارنتها بنتائج الموسم الماضي للوقوف عند المستوى العام للاعبين، إضافة إلى مناقشة احتياجات الألعاب الفردية للمرافق الرياضية.

وأكد المهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية بأن الاجتماع حفل بنقاش مستفيض لمختلف الملفات التي تدعم خط الاستراتيجية والأهداف المرسومة للألعاب الفردية والعمل على تحقيق النتائج الايجابية والمشرفة وهذا بفضل الجهود التي نبذلها لتهيئة الأجواء والبيئة الرياضية الملائمة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، موضحاً بأن جميع أعضاء إدارته يعملون وفق منظومة عمل متكاملة ولها دورها في ما تحقق من نتائج مؤخراً وهو ما أشاد به مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي بتوجيه صوت شكر للألعاب الفردية وما ظلت تحققه من نتائج على مختلف المستويات.