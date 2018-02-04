نورة الكعبي: دولة الإمارات دائماً سبّاقة في دعم رياضة المرأة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكدت معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المجتمع على فخرها واعتزازها لتنظيم دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في نسختها الرابعة في إمارة الشارقة.

وأضافت الكعبي أنه كان هناك دائماً اهتمام برياضة المرأة، مؤكدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً سبّاقة في هذا المجال.

وأشارت الكعبي إلى أن الدورة تشهد تطورات كبيرة وزيادة مضطردة في عدد الفرق واللاعبات، حيث سيساعد ذلك على رقي رياضة المرأة ودورها الرياضي في مختلف القطاعات.

وفي ختام حديثها قالت وزيرة الثقافة وتنمية المجتمع أن الرياضة مهمة في تمكين المرأة حيث قطعت الرياضة النسائية الإماراتية شوطاً طويلاً في كل ميادين المنافسات في المرحلة الأخيرة؛ متمنية التوفيق لجميع المشاركين.