الشحات سجل هاتريك اللقاء

العين يسحق عجمان بـ 7 أهداف ويتصدر دوري الخليج العربي

  • السبت 03, فبراير 2018 في 11:03 م
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
ضرب العين فريق عجمان بسبعة أهداف خلال لقاء الفريقين في الجولة الخامسة عشر من دوري الخليج العربي والذي اقيم على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وسجل هاتريك اللقاء اللاعب حسين الشحات ليتصدر الزعيم المسابقة.
الشارقة 24 - محمود علي:

حقق العين أكبر فوز في الموسم الحالي على حساب ضيفه عجمان بسبعة أهداف دون مقابل، في مباراة الجولة الخامسة عشر لدوري الخليج العربي التي جرت اليوم السبت على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وانفرد العين بصدارة الترتيب برصيد 35 نقطة، فيما أصبح عجمان في المركز السادس بـ 19 نقطة، تقدم العين برباعية دون رد في الشوط الأول، جاءت عن طريق حسين الشحات ثلاثة أهداف في الدقيقة الثامنة والدقيقتين 25 و82، وماركوس بيرج في الدقيقة 14، وكايو في الدقيقة 30، وريان يسلم في الدقيقة 51، والبديل أحمد خليل في الدقيقة 77.