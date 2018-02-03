النصر يفوز على دبا ويعود للمركز الرابع في دوري الخليج العربي

جانب من القاء

الشارقة 24 - محمود علي:



استعاد النصر المركز الرابع رافعاً رصيده إلى 23 نقطة، عقب فوزه على مضيفه دبا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت على استاد نادي الفجيرة ضمن الجولة الخامسة عشر لدوري الخليج العربي.



وجمدت الخسارة رصيد دبا في 12 نقطة ليبقى في المركز العاشر، سجل للنصر راشد محمد عمر في الدقيقة 41 وأحمد إبراهيم في الدقيقة 58.