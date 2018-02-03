بنتيجة 2-0

النصر يفوز على دبا ويعود للمركز الرابع في دوري الخليج العربي

  • السبت 03, فبراير 2018 في 10:46 م
  • جانب من القاء
    جانب من القاء
واصل النصر تألقه في دوري الخليج العربي واستعاد المركز الرابع وذلك عقب الفوز على دبا الفجيرة بهدفين دون رد خلال اللقاء الذي اقيم بينهما لحساب الجولة الخامسة عشر من الدوري.
الشارقة 24 - محمود علي:

استعاد النصر المركز الرابع رافعاً رصيده إلى 23 نقطة، عقب فوزه على مضيفه دبا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت على استاد نادي الفجيرة ضمن الجولة الخامسة عشر لدوري الخليج العربي.

وجمدت الخسارة رصيد دبا في 12 نقطة ليبقى في المركز العاشر، سجل للنصر راشد محمد عمر في الدقيقة 41 وأحمد إبراهيم في الدقيقة 58.