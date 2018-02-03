ندى عسكر: كل الشكر لسمو الشيخة جواهر القاسمي على دعمها لـ "عربية السيدات"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



قالت سعادة ندى عسكر النقبي نائب رئيس اللجنة العليا ورئيس اللجنة التنفيذية للدورة، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: انطلقت دورة الألعاب الرابعة للأندية العربية للسيدات المقامة تحت شعار "العالم ملعبكِ.. شاركوها لحظات الفوز"، بمشاركة أكثر من 1000 لاعبة، و68 نادياً نسوياً عربياً، وتختتم فعالياتها في 12 فبراير الجاري.



وأضافت خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24": شكرا سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، على دعم واحتضان سموها هذا الحدث الرياضي الكبير الذي ننتظره كل عامين.



كما توجهت عسكر بالشكر الى جميع الحضور من مسؤولين وقادة وأصحاب قرار في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة ما يدل على دعمهم واهتمامهم برياضة المرأة.



وفي ختام حديثها تمنت مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة التوفيق لجميع المشاركين وتحقيق الأهداف والمراكز التي يطمحون لها.