الشيخة شمسة آل مكتوم: ننتظر دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بفارغ الصبر

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



أكدت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، رئيس لجنة رياضة المرأة عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة أن إمارة الشارقة إمارة ثقافية ورياضية حيث تمكنت من جمع الدول العربية في مكان واحد؛ حيث يساعدنا هذا في الاحتكاك مع الفرق المشاركة ومعرفة أهم الفنيات الجديدة.



وأضافت في تصريح لـ "الشارقة 24": ننتظر دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات كل عامين بفارغ الصبر، وأتشرف بالتواجد اليوم في الحفل الافتتاحي، متمنية التوفيق لجميع الفرق المشاركة ومتوقعة بأن تكون هذه الدورة قوية جداً على صعيد المنافسة.