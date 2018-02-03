الرميثي: افتتاح مبهر لـ "عربية السيدات" بالشارقة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



هنأ معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبو ظبي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب الرابعة للأندية العربية للسيدات على ما قامت به لإخراج حفل الافتتاح بهذه الصورة المميزة.



وخلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24" قال رئيس الهيئة العامة للرياضة: ما لفت نظري خلال حفل الافتتاح عدد الفرق والدول المشاركة الذي يثبت أن هذه الدورة من أقوى الدورات العربية.



وفي ختام حديثه تمنى اللواء الرميثي التوفيق للجميع وأن تخرج الدورة بالمستوى المطلوب.