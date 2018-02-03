نادي الذيد يوقع أول اتفاقية تعاون في "عام زايد"

الشارقة 24:

وقع نادي الذيد الثقافي الرياضي اتفاقية تعاون، مع مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، ضمن برنامج "تكاتف" التطوعي التابع لمؤسسة الإمارات، بهدف تعزيز مفهوم التطوع.

وأكد سعادة سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، الذي وقع الاتفاقية عن النادي، أن التعاون مع مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، يأتي في إطار استراتيجية النادي لتعزيز الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الوطنية، وضمن برامجه وأنشطته لهذا العام، والتي تركز على تأصيل القيم والأهداف التي يحملها "عام زايد".

من جانبه، تقدم سالم الكثيري مدير إدارة الخدمات المساندة بالمؤسسة، والذي وقع الاتفاقية عن مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، بخالص التقدير إلى نادي الذيد الثقافي الرياضي، على اهتمامه بالاستفادة من خبرات مؤسسة الإمارات، وتقديمه التسهيلات لمتطوعي المنطقة الوسطى والمناطق المجاورة لها.