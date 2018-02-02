الوحدة يفوز على الوصل في مباراة مثيرة ويتصدر دوري الخليج العربي

الشارقة 24 – محمود علي:



تصدى محمد الشامسي حارس الوحدة، لركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح الوحدة الفوز 4-3 على الوصل، وينتزع صدارة دوري الخليج العربي اليوم الجمعة.



وفي مباراة مثيرة أقيمت على إستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، تقدم المهاجم الأرجنتيني تيجالي للوحدة بضربة رأس في الدقيقة 12 بعد لمسة من المغربي مراد باتنة، لكن البرازيلي كايو كانيدو رد سريعاً وعادل النتيجة للوصل في الدقيقة 24 بعد أن تفوق على رقيبه قبل أن يسدد بهدوء في الشباك.



وبعد أربع دقائق أخرى، وضع البرازيلي الآخر فابيو دي ليما الوصل في المقدمة بتسديدة رائعة من عند حافة منطقة الجزاء بعد تمريرة من كانيدو.



لكن الكوري الجنوبي تشانج ووريم، أدرك التعادل للوحدة بتسديدة هائلة من ركلة حرة في الدقيقة 35 قبل أن يعيد باتنة التفوق للوحدة من ركلة جزاء احتسبت بعد لمسة يد ضد هزاع سالم في الدقيقة 41.



ولعب الوحدة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 51 بعد طرد سالم سلطان لحصوله على الإنذار الثاني، لكن القائد إسماعيل مطر جعل النتيجة 4-2 عندما استغل خطأ من المدافع عبد الرحمن علي والحارس سلطان المنذري ليضع الكرة في الشباك الخالية في الدقيقة 72.



وقلص ليما الفارق في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة رائعة من ركلة حرة، قبل أن يهدر كانيدو ركلة جزاء في الدقيقة 100 لينتزع الوحدة ثلاث نقاط ثمينة.



وتقدم الوحدة للصدارة برصيد 33 نقطة من 15 مباراة بفارق نقطة واحدة عن العين الذي يستطيع العودة للقمة عندما يستضيف عجمان السبت، ويحتل الوصل المركز الثالث برصيد 31 نقطة.