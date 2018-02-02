شباب الأهلي يعود للانتصارات في دوري الخليج العربي بعد غياب 10مباريات

جانب من اللقاء

الشارقة 24 – محمود علي:



استعاد شباب الأهلي نغمة الانتصارات بعد عشر مباريات لم يحقق خلالها أي فوز، وتغلب على مضيفه الإمارات بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بإستاد نادي الإمارات برأس الخيمة في افتتاح مواجهات الجولة الخامسة عشر لدوري الخليج العربي.



وقفز شباب الأهلي للمركز الرابع رافعاً رصيده إلى 20 نقطة، ويبقى الإمارات في المركز قبل الاخير بـ 11 نقطة، انتهى الشوط الأول بتقدم شباب الأهلي بهدف إسماعيل الحمادي في الدقيقة 17، وأضاف أريك انتي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 76.