فاز على الإمارات 2-0

شباب الأهلي يعود للانتصارات في دوري الخليج العربي بعد غياب 10مباريات

  • الجمعة 02, فبراير 2018 في 8:48 م
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
للمرة الأولى بعد 10 مباريات لم يذق فيها شباب الأهلي طعم الفوز، تغلب اليوم الجمعة على الإمارات بهدفين دون رد، وذلك خلال لقاء الفريقين في الجولة الـ 15 من دوري الخليج العربي.
الشارقة 24 – محمود علي:

استعاد شباب الأهلي نغمة الانتصارات بعد عشر مباريات لم يحقق خلالها أي فوز، وتغلب على مضيفه الإمارات بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بإستاد نادي الإمارات برأس الخيمة في افتتاح مواجهات الجولة الخامسة عشر لدوري الخليج العربي.

وقفز شباب الأهلي للمركز الرابع رافعاً رصيده إلى 20 نقطة، ويبقى الإمارات في المركز قبل الاخير بـ 11 نقطة، انتهى الشوط الأول بتقدم شباب الأهلي بهدف إسماعيل الحمادي في الدقيقة 17، وأضاف أريك انتي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 76.