بنتيجة 3-1

دوري الخليج العربي: حتا يقلب الطاولة على الشارقة ويحقق ثلاثة نقاط غالية

  • الجمعة 02, فبراير 2018 في 8:28 م
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
تغلب فريق حتا على الشارقة بثلاثة أهداف لهدف، وذلك خلال لقاء الفريقين في الجولة الـ 15 من دوري الخليج العربي، والذي أقيم اليوم الجمعة، على إستاد خالد بن محمد بالشارقة.

الشارقة 24 – محمود علي:

عاد حتا بالعلامة الكاملة بعد أن حقق فوزاً ثميناً على مضيفه الشارقة بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين بإستاد خالد بن محمد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر لدوري الخليج العربي اليوم الجمعة.

ورفع حتا رصيده إلى 13 نقطة ليتقدم للمركز التاسع، وتجمد رصيد الشارقة في 16 نقطة في المركز الثامن.

 انتهى الشوط الأول بهدفين لحتا مقابل هدف للشارقة، سجل للضيوف أحمد خميس في الدقيقة الرابعة، وصمويل روزا في الدقيقة 45، وفرناندو جابرييل في الدقيقة 87، وأصاب عبد الله النوبي لاعب حتا مرماه بهدف عكسي في الدقيقة 26.