"عربية سيدات الشارقة 2018" تكشف عن مواجهات قوية في السلة والكاراتيه والمبارزة

الشارقة 24:



كشفت القرعة الأولى والخاصة بمنافسات كرة السلة والكاراتيه والمبارزة، التي أقيمت الخميس في إمارة الشارقة، عن وضع سيدات العرب أمام مواجهات حاسمة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات والتي تنطلق منافساتها الأولى السبت في إمارة الشارقة، تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ورئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت عنوان "العالم ملعبك...شاركوها لحظات الفوز"، وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.



مواجهات نارية



وأسفرت نتائج قرعة كرة السلّة، عن مواجهات من العيار الثقيل تجمع بين 7 أندية من سبعة دول عربية يتنافسون على نيل اللقب، حيث يخوض البلد المستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، مشوار التحدي الذي يجمعه مع اشقائه المملكتين السعودية والأردنية، وجمهورية مصر العربية، وكلّ من الصومال، ومملكة البحرين إلى جانب دولة الكويت، الذين يسعون في تنافس كبير لنيل اللقب.



ويخوض سفير البلد المضيف، نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ونظيره نادي جدة يونايتد مواجهة محتدمة في افتتاح المنافسات التي تنطلق السبت في صالة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، فيما يستقبل ممثل المملكة الأردنية الهاشمية نادي شباب الفحيص نظيره الصومالي نادي مقديشو الذي يبحث عن حضور قوي في الدورة، يليه لقاء يجمع بين سيدات نادي الفتاة الكويتي ونظيراتهن من نادي سبورتينج المصري في موقعة نسوية من العيار الثقيل.



ووضعت القرعة نادي جدة يونايتد في لقاء نديّ مع نادي فتاة الكويت في ثاني أيام المنافسات، الأحد 4 فبراير، الذي يشهد نزالات قوية على نيل اللقب بين كلّ من نادي المواهب البحريني الذي يلاقي فريق مقديشو الصومالي، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة الذي يستعدّ لمواجه خصم عنيد شباب الفحيص الأردني.



ويشهد ثالث أيام المنافسات، الإثنين 5 فبراير، مواجهة كبيرة تجمع ما بين خصمين لدودين نادي سبورتينج مصر، وممثل الأردن نادي شباب الفحيص، فيما يخوض الشارقة الرياضي تنافساً شرساً مع نادي مقديشو الصومالي، ليواجه نادي جدة يونايتد بدوره فريق المواهب البحريني في ختام منافسات اليوم.



ويشهد يوم الأربعاء 7 فبراير، تحديات قوية تجمع كلّ من نادي الفتاة الكويتي مع نظيره المواهب البحريني، يعقبها نزال محتدم حيث يستضيف نادي شباب الفحيص نظيره السعودي جدة يونايتد، ليقابل نادي مقديشو الصومالي، سيدات مصر نادي سبورتينج المصري في مواجهة كسر العظم.



ويستضيف خامس أيام المنافسات، الخميس 8 فبراير، مواجهات مصيرية تحدد مواقع الفرق المتأهلة إلى أدوار الحسم، حيث يتلاقى كلّ من فريقي نادي جدة يونايتد مع نادي مقديشو الصومالي، بينما يخوض نادي الشارقة الرياضي للمرأة معركة الصعود نحو الدور النهائي مع نادي الفتاة الكويتي الذي يسعى للحفاظ على مكانته في المنافسات، ليواجه بعدها نادي المواهب البحريني سلّة مصر، نادي سبورتينغ الذين يستعدون بدورهم وبقوة للصعود.



وعلى صعيد سادس الأيام، الجمعة 9 فبراير، وضعت القرعة ن نادي الفتاة الكويتي، في مواجهة مع عنيد يبحث عن قمة التصنيف نادي الفحيص الأردني، بينما يخوض كل من سبورتينغ مصر منافسة مع نظيره نادي جدة يونايتد للمضي قدماً في المنافسات، يعقبه تنافس يجمع كلّ من الاماراتي الشارقة الرياضي مع سيدات المواهب البحريني في لقاء الرعب.



وفي خطوة أخيرة قبل الوصول إلى منصة التتويج، يخوض مقديشو الصومالي مواجهة مع نادي الفتاة الكويتي، فيما يتطلع الفحيص الأردني للحسم الأخير، بينما يسعى ممثل البلد المضيف لانتزاع اللقب الغالي في موقعة تحديد المصير تجمعه مع عنيد آخر نادي سبورتينغ المصري الذي يتطلع بدوره إلى الوصول إلى المباراة النهائية التي حددت موعدها اللجنة الفنية القائمة على القرعة الاثنين 12 فبرير الجاري.



الكاراتيه... صراع على الفوز



وللمرّة الأولى على صعيد الدورة تسجّل رياضة الكاراتيه حضورها الأول، في صالة نادي الشارقة الرياضي للمرأة فرع الحزامة، حيث كشفت القرعة الخاصة بها تواجداً قوياً لسيدات العرب، حيث يخوض منافساتها أندية الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين إلى جانب شقيقاتها المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الكويت، والعراق.



ووضعت القرعة التي أقيمت ضمن منافسات اللعبة "الكاتا الفردي" التي تقام في افتتاحية منافسات الدورة، اللاعبة ايسل خطّاب، من نادي النيبوكان الأردني في مواجهة مع نظيرتها اللاعبة منال الزيد من نادي دوجو الصالة الحيوية السعودي، فيما تأهلت اللاعبة في خليفة عبر نظام الـ (باي) –الذي يؤهل اللاعبات أو الفرق بشكل مباشر إلى الأدوار المتقدمة دون تنافس- للدور النصف نهائي مباشرة، كما أسفرت قرعة الفئة نفسها عن منافسة بين اللاعبة روزة يونس، من نادي البيشمركة العراقي، واللاعبة سلامة العكراوي من نادي الشارقة الرياضي للمرأة.



وعلى صعيد منافسات "الكاتا الجماعي" وزن تحت 50 كغ، أسفرت القرعة عن مواجهة إماراتية سعودية بين كل من نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ونادي دوجو الصالة الحيوية، فيما يلتقي نادي البيشمركة العراقي، مع نادي النصر الإماراتي، وعلى صعيد النزالات "كوميتيه" وضعت القرعة كلّ من اللاعبة ايسل خطاب، من النيبوكان الأردني، في نزال مع اللاعبة البحرينية في خليفة من أكاديمية البحرين، في وقت أهل نظام "باي" السعودية منيرة الرويتع لاعبة الدوجو الصالة الحيوية، واللاعبة الإماراتية حوراء محمد عباس، والعراقية شارة فائف، لاعبة البيشمركة العراقي، إلى دور ما قبل النهائي في المنافسة بشكل مباشر.



وكشفت قرعة فئة المنافسة وزن تحت 55 كغ، عن مواجهة بين اللاعبة فاطمة الشوابكة، نادي النيبوكان الأردني، ونظيرتها آمنة دفتردار لاعبة السعودي الصالة الحيوية، في وقت أهل نظام "باي" المصرية ياسمين حمدي، لاعبة نادي البنك الأهلي، إلى جانب ذلك اسفرت قرعة وزن تحت 61 كغ، عن منافسة بين الأردنية هدى جبر من نادي النيبوكان، واللاعبة أمجاد العمري، الصالة الحيوية السعودي، فيما تلتقي اللاعبة المصرية نريمان محمد، نادي البنك الأهلي، مع اللاعبة ليزان فائق، من نادي البيشمركة العراقي.



وضمن منافسات وزن تحت 68 كغ، شهدت القرعة مواجهة بين لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة أمينة جعفري، ونظيرتها السعودية غاية الخالد، لاعبة الصالة الحيوية، فيما وضعت قرعة وزن فوق 68 كغ، اللاعبتين شعاع مسعود، نادي الشارقة الرياضي للمرأة، وسارة العامر، لاعبة النصر، وجهاً لوجه في لقاء إماراتي بحت، كما أسفرت القرعة عن مواجهة تجمع بين المصرية ندا خالد، من النادي الأهلي، مع نظيرتها السعودية بدور السدحان، لاعبة الصالة الحيوية.



وعلى صعيد منافسات القتال الجماعي، سيلتقي كل من سيدات الإمارات، نادي الشارقة الرياضي للمرأة، مع مواطناتهنّ لاعبات نادي النصر، فيما أهّل نظام "باي" لاعبات نادي البنك الأهلي المصري إلى الدور ما قبل النهائي، كما وضعت القرعة كل من سيدات السعودية الصالة الحيوية في مواجهة قوية مع نادي النيبوكان الأردني، في وقت كان الحظ حليف سيدات العراق الذي اختارهنّ نظام الباي للصعود مباشرة لمواجهة نصف نهائية على لقب الفئة.



وأعلنت اللجنة الفنية المشرفة على القرعة عن موعد المواجهات النهائية لمنافسات الكاراتيه الذي يصادف يوم الأحد 4 فبراير، حيث سيشهد نزالات نهائية لكل من فئات كاتا جماعي، وكوميتيه جماعي، وحفل التتويج لجميع الفئات.



المبارزة



ويتنافس على صعيد لعبة المبارزة في صالة سجايا فتيات الشارقة، كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، ومصر، إذ يشهد يوم السبت 3 فبراير منافسات الفردي "سلاح الشيش والآيبيه"، فيما يشهد يوم الأحد 4 فبراير، مواجهات الفرق سلاح الشيش والايبيه، التي تعتمد على نظام خروج المغلوب، لتنتهي المنافسات ضمن كلّ فئة بتتويج الفائزين في اليوم ذاته.



وكانت اللجنة الفنية المشرفة على قرعة المبارزة قد أشارت إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أسماء اللاعبات المشاركات بعد الانتهاء من وضع الجداول النهائية الخاصة بالمنافسة، وترتيب اللاعبات ضمن مجموعات المواجهة على صعيد جميع المنافسات التي تشهدها اللعبة.



وشهدت قرعة الألعاب حضور ممثلين رسميين عن كل من الاتحادات العربية للعبة، وممثلين عن اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وجامعة الدول العربية، ومدراء الأجهزة الفنية والإدارية، إلى جانب طواقم تدريبية وتحكيمية ولاعبات من الدول العربية المشاركة في الألعاب الثلاث.