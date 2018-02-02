لحصوله على لقب كأس الإمارات

مجلس إدارة نادي الشارقة يشيد بإنجازات فريق رجال اليد

  • الجمعة 02, فبراير 2018 في 12:18 ص
  • سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة
    سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة
  • أحمد عبيد البح
    أحمد عبيد البح
  • خلال التتويج
    خلال التتويج
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أثنى سالم عبيد الحصان رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، على إنجاز فريق الكرة بالنادي، وذلك عقب تحقيقه لقب كأس الإمارات للموسم الحالي، فيما أشاد أحمد البح بالروح العالية والإصرار على لقب البطولة.

الشارقة 24 – محمود علي:

وجه سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، شكره لإدارة الألعاب الجماعية والجهازين الفني والإداري، وجميع اللاعبين بالنادي على ما يبذلونه من جهود لرفع اسم نادي الشارقة.

وأكد في تصريحات عقب تتويج فريق الشارقة بلقب كأس الإمارات لكرة اليد، أن هناك عمل كبير يجري داخل وخارج الملعب وهو السر فيما يحققه الفريق من نتائج خلال الموسمين الماضيين.

وأضاف: "وقفة وتكاتف الجميع حول الفريق كانت وراء الفوز بالكأس الغالية التي تحمل اسم دولتنا الحبيبة الإمارات، حيث نعمل على تدعيم قطاع المراحل السنية المتميز لنكون دائماً على منصات التتويج، وأطالب اللاعبين بالتركيز لحصد باقي بطولات الموسم، فطموحنا دائماً هو المركز الأول".

من جانبه، أشاد سعادة أحمد عبيد البح، رئيس إدارة الألعاب الجماعية بروح اللاعبين العالية و إصرارهم على التتويج بالألقاب، موضحاً أن  كل بطولة  يشارك فيها فرق النادي، نعتبرها "تحدياً خاصاً" نسعى لكسبه، لإهدائه إلى جمهورنا الوفي الداعم لكيان نادي الشارقة.