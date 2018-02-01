انطلاقة قوية لبطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز

الشارقة 24 – محمود علي:



بدأت اليوم الخميس، بنادي الشارقة للفروسية والسباق البطولة الأكبر من نوعها لقفز الحواجز بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة فئة الخمس نجوم، حيث شهدت أولى منافسات البطولة تميز العديد من الفرسان من الامارات والدول العربية.



وتعبر البطولة البالغة جوائزها 2 مليون و350 ألف درهم الأغلى من البطولات المؤهلة لكأس العالم في فرنسا هذا العام.



وكانت منافسات الأشبال والشباب والناشئين قد انطلقت مساء الاربعاء بنادي الشارقة للفروسية.



ويشارك في البطولة 400 فارس وفارسة من 37 دولة من مختلف أنحاء العالم.



وشهد اليوم الأول من المنافسات الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي مدير عام النادي، وباتريك عون المسؤول الإقليمي لشركة لونجين، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، والعديد من رعاة الحدث.