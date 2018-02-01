الشارقة يُتوج بطلاً لكأس الإمارات لكرة اليد للمرة الثانية على التوالي

الشارقة 24 – محمود علي:



رسمياً تُوج فريق الشارقة لكرة اليد بلقب كأس الإمارات، وذلك عقب نهاية مباراته مع العين التي انتهت بالتعادل 21-21.



وكان الشارقة قد تأكد من حصوله على اللقب للمرة الثانية على التوالي، وذلك قبل نهاية البطولة بجولة واحدة.



وأقيم حفل التتويج بلقب البطولة بنادي الشارقة، بحضور محمد عبد الكريم جلفار رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، وسعادة سالم عبيد الحصان رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ونائبه سعادة محمد بن هندي، وأحمد عبيد البح رئيس إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة، وناجي ربيعة عضو مجلس الإدارة ومشرف كرة اليد بنادي الشارقة.



جدير بالذكر أن فريق اليد بنادي الشارقة قد توج أيضاً هذا الموسم بلقب السوبر لتكون بطولة كأس الإمارات هي الثانية له هذا الموسم أيضاً.