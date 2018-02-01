"الشارقة الرياضية" النافذة الإعلامية المواكبة لـ "عربية السيدات 2018"

الشارقة 24:

أعلنت قناة الشارقة الرياضية، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، عن مواكبتها الشاملة لفعاليات النسخة الرابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تستضيفها الشارقة، وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، في الفترة 2-12 فبراير الجاري، تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وبمشاركة 67 نادياً من 16 دولة.

وخصصت "الشارقة الرياضية" تغطية متكاملة لجميع مجريات الدورة، حيث أنشأت استوديو تحليلي رياضي للنقل التلفزيوني من أرضية الملاعب التي تستضيف المنافسات، إضافة إلى التعاون المباشر مع جميع القنوات الرياضية الخليجية لنقل بعض المباريات على الهواء مباشرةً، كما ستقوم بالترويج للدورة والمباريات ومواعيدها وعناوين صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للقناة ومؤسسة الشارقة للإعلام بشكل عام.

وكانت القناة قد جهّزت إعلاناً مرئياً عن الدورة عمدت من خلاله إلى إبراز المعالم السياحية لإمارة الشارقة وذلك بمشاركة لاعبات من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، إضافة إلى مواكبة وتغطية شاملة من خلال بث مباشر وتسجيلي لأحداث المباريات جميعها، إلى جانب بثها بشكل خاص عبر قناة الشارقة الفضائية، كما ستقوم القناة بتسجيل جميع المباريات وأرشفتها.

وأشار راشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية إلى المكانة الكبيرة التي تحظى بها دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، واصفاً إياها بالمنصة المهمة التي تسهم في تعزيز واقع الرياضة النسوية على مستوى المنطقتين الخليجية والعربية.

وقال مدير قناة الشارقة الرياضية: "إن ما تقدمه قناة الشارقة الرياضية من دعم ومتابعة لمنافسات دورة الأندية العربية للسيدات، يأتي انطلاقاً من عدة مرتكزات ثابتة تشكل هوية وعمل القناة، إذ نحرص في المقام الأول على تغطية كل ما تنظمه مؤسسات الشارقة الرياضية من فعاليات، إيماناً منا بأن كل مشروع ومبادرة وحدث، هو خطوة نحو تحقيق مشروع الشارقة الحضاري، وما دورنا الإعلامي في هذا السياق إلا دوراً محورياً ورئيساً كرّسه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوجيهات رصينة ورؤى حكيمة".

وأضاف: "إلى جانب تلك الركيزة، فإن القناة ترى في دعم حضور المرأة وتعزيز مشاركتها على كافة المستويات واحدة من القضايا الجوهرية التي تعمل على رفع الوعي بأهميتها، ودعم ثوابتها في المجتمع المحلي والعربي، لهذا نحرص على متابعة فعاليات دورة (العربية للسيدات) لنضاعف من حضورها، وننقل صورتها لمختلف المتابعين في الدولة وسائر بلدان العالم".