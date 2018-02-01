"الشارقة للصقارين" يختتم بطولته الأولى "تلواح"

الشارقة 24:

بنجاح كبير اختتم نادي الشارقة للصقارين بطولته الأولى "تلواح" بعد مشاركة كبيرة ولافتة ومنافسات حامية بين المشاركين الصقارين الذين تقاطروا للمشاركة في البطولة.

وخصصت البطولة لفئات تلواح جير شاهين فرخ جرناس وبيور جير وما يتبعة فرخ جرناس، بالإضافة إلى شجوط النخبة البيرق وأقيمت بميدان نادي الشارقة للصقارين بمنطقة مليحة في إمارة الشارقة.

وفي نهاية البطولة حقق أحمد راشد سعيد بن سرود المركز الأول بشوط البيرق ليقوم محمد خليفة البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين يرافقه عبد العزيز سلطان آل علي نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة المنظمة بتكريم بن سرود بجانب تكريم الفائزين بالأشواط جير تبع فرخ جرناس ومختلف الفئات وسط حضور أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين ولفيف كبير من المدعوين والمشاركين.

وأشاد محمد خليفة البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين بمستوى مشاركة الصقارين في البطولة وبالروح الرياضية التي تحلى بها الجميع خلال منافسات البطولة، مشيراً إلى أن البطولة جاءت بهدف تدعيم الجهود لنشر ثقافة رياضة الصيد بالصقور والتعريف بها والتشجيع على ممارستها وسط مختلف الفئات من سكان الإمارة.