"النعمان" لاعب منتخب الإمارات يواصل تألقه في الأولمبياد العربي للشطرنج

الشارقة 24 - محمود علي:



تتواصل منافسات الأولمبياد العربي للشطرنج والمقام بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج وذلك من خلال الجولة الخامسة للبطولة حيث حافظ لاعب منتخب الإمارات ونادي الشارقة الأستاذ الدولي عمر النعمان على صدارته لقائمة لاعبي بطولة الرجال رغم تعادله مع الأستاذ رأفت عيسى لاعب المنتخب الأردني.



وتقام المنافسات خلال الفترة من 26 يناير حتى 14 من فبراير المقبل برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، ويشارك فيه حوالي 250 لاعباً ولاعبة من 17 دولة عربية هي الإمارات، السودان، العراق، لبنان، فلسطين، اليمن، السعودية، الكويت، عمان، البحرين، تونس، المغرب، الأردن، مصر، ليبيا، الجزائر والصومال.



وأصبح رصيد عمر النعمان من النقاط 4،5 بواقع أربعة انتصارات وتعادل واحد، وعلى الطاولة الثانية انتهى لقاء الأستاذ الدولي الجزائري عرب عدلان مع الدولي الفلسطيني أحمد شبيطة بفوز الأول.



وانتهى لقاء الاثارة والمتعة على الطاولة الثالثة بين الأستاذان الدوليان الكبيران المصري هشام عبد الرحمن ومتحديه الجزائري محمد حدوش بفوز الحدوش، وعلى الطاولة الرابعة خسر لاعب المنتخب الوطني ونادي دبي الأستاذ الاتحادي سعيد إسحاق من الأستاذ الدولي المصري إبراهيم لبيب وعلى الطاولة الخامسة خسر لاعب المنتخب العراقي الأستاذ الاتحادي علي ليث من الأستاذ الدولي الجزائري سعد بلعودة.



ترتيب بطولة الرجال:



بعد نهاية الجولة الخامسة يتصدر لاعب المنتخب الوطني الإماراتي عمر نعمان قائمة لاعبي البطولة برصيد 4،5 نقطة ويأتي بالمركز الثاني الأستاذ الاتحادي الأردني رأفت عيسى برصيد أربع نقاط بواقع ثلاثة انتصارات وتعادلين متساوياً مع الأستاذ الدولي الجزائري عرب عدلاني فيما يأتي بالمركز الثالث لاعبان هما الأستاذ الدولي الكبير الجزائري محمد حدوش والأستاذ الدولي المصري إبراهيم لبيب برصيد 3،5 نقطة.



نتائج بطولة السيدات:



في منافسات فردي السيدات سيطرت التعادلات على نتائج طاولات المقدمة فعلى الطاولة الأولى تعادلت الجزائرية الأستاذة الدولية صابرينا الأطرش مع الأستاذة الاتحادية العراقية كارين جمال، وكذلك الأمر على الطاولة الثانية تعادلت الأستاذة الدولية أمينة مزيود مع الأستاذة الاتحادية بشرى الشعيبي من الأردن، بينما تمكنت لاعبة المنتخب الأردني غيداء العطار من تحقيق الفوز عن جدارة واستحقاق على الأستاذة الدولية الجزائرية حياة طوبال.



ترتيب بطولة السيدات:



انفردت لاعبتا المنتخب الجزائري للسيدات أمينة مزيود وصابرين الأطرش في صدارة سلم الترتيب بعد وصولهما إلى 4 نقاط من خمس جولات وتلاحقهما برصيد 3،5 نقطة كل من العراقية الأستاذة الدولية كارين جمال والأستاذة الاتحادية غيداء العطار لاعبة المنتخب.