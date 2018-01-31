أحمد بن محمد يترأس اجتماع اللجنة الأولمبية الوطنية

الشارقة 24 – وام:



عقدت اللجنة الأولمبية الوطنية مساء اليوم الأربعاء، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة، اجتماع مجلس إدارتها للفترة الأولمبية 2017 – 2020، بفندق جراند حياة بدبي، من أجل تشكيل مجلس الإدارة وتوزيع المناصب الإدارية وتشكيل المكتب التنفيذي للدورة الأولمبية الحالية واستعراض سلسلة الدورات والأحداث الرياضية على الأصعدة كافة.



وشهد الاجتماع تسمية معالي حميد محمد القطامي نائباً أول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ومحمد إبراهيم المحمود نائباً ثانياً والمهندس داوود الهاجري أميناً عاماً إلى جانب اعتماد انضمام المجالس الرياضية الثلاثة مجلس أبوظبي ومجلس دبي ومجلس الشارقة إلى عضوية اللجنة الأولمبية.



وافتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم أعمال الاجتماع بحضور معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وعدد من ممثلي الجهات الرياضية.



ورحب سموه بالحضور مؤكداً على أن هذا العام الاستثنائي الذي يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" هو أكبر حافز على تقديم المزيد للوطن والبحث عن كل السبل التي تحقق رقيه وازدهاره في مختلف الاستحقاقات والأحداث والمحافل الدولية والقارية.



وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم أن ما تشهده الساحة الرياضية والحركة الأولمبية على مستوى الدولة من تطورات وتقدم ملموس إنما يعود الفضل فيه إلى قيادتنا الرشيدة التي وجدت لغة التواصل مع أبنائها الرياضيين من خلال دعم منقطع النظير واهتمام ومتابعة مستمرة كانت بمثابة العامل الأساسي في مشوار التميز وحصد الإنجازات والنجاحات ورفع راية الوطن دائماً عالية خفاقة في كبرى المحافل.



وتقدم سموه بالتهنئة إلى أسرة رياضة أصحاب الهمم بعد قرار اللجنة البارالمبية الآسيوية نقل مقرها من العاصمة الماليزية كوالالمبور إلى دبي والذي يعزز مكانة الدولة في خريطة رياضة "أصحاب الهمم" القارية والعالمية في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، ما أهلها لتحقيق الطموحات التي ينشدها كل منتسب لها.



وأشاد سموه كذلك بقرار تعيين معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيسا للهيئة العامة للرياضة مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة لاسيما وأنه يعد من الشخصيات الرياضية المشهود لها بالكفاءة وذلك بعدما برهن على جدارته في كافة المواقع والمناصب التي تبوأها على مختلف الأصعدة.



كما تقدم الحضور بالتهنئة إلى اتحاد الملاكمة بمناسبة نجاح الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة التي عقدت على مدار اليومين الأخيرين في دبي تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية وكانت على مستوى الحدث، حيث حضرها 110 اتحاد وتعتبر الأهم لرياضة الملاكمة منذ نشأتها.



وناقش الحضور خلال الاجتماع الاستحقاقات الرياضية للعام الجاري والتي تشهد محفلين هامين وهما دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة بإندونيسيا بمدينتي جاكرتا وبالمبانج خلال الفترة من 18 أغسطس – 2 سبتمبر ودورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس ما بين الفترة 6 – 18 أكتوبر المقبل والتي سيشارك فيها 3998 رياضي من 206 دولة يتنافسون في 32 رياضة.



واختتم مجلس الإدارة اجتماعه بالدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية من أجل اعتماد برنامج المشاركات للفترة الأولمبية 2017 – 2020 إلى جانب اعتماد التقرير المالي والحساب الختامي.