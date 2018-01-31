فريق "كلباء" يتوج بـ 4 ميداليات ملونة في بطولة دبي للجودو

الشارقة 24:

واصل فريق الجودو بنادي اتحاد كلباء، حصد الميداليات الملونة وهذه المرة في بطولة دبي "جودو كاي" المفتوحة للرجال، حيث شارك نادي اتحاد كلباء بستة لاعبين وسط مشاركة عدد كبير من أصحاب الجنسيات الأوربية إضافة لعدد من أندية الدولة، مثل نادي الفجيرة للفنون القتالية ونادي خورفكان ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ونادي الشارقة الرياضي ودبي جودو كاي ودبي جودو تيم وتيم نوقيرا.

حيث تمكن نادي اتحاد كلباء من حصد أربع ميداليات ملونة، جاءت كما يلي ذهبيتان كانتا من نصيب أحمد فيصل راشد تحت 55 كجم وإسلام عطوة تحت 81 كجم فيما حصل اللاعب سلطان خدوم علي الميدلية البرونزية تحت 81 كجم ونال علي الدرمكي الميدالية الفضية فوق 100 كجم.